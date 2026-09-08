Gest za divljenje: Predsednik Koma uradio neverovatan potez

KOMO će debitovati u Ligi šampiona, a predsednik kluba Mirvan Suvarso uradio je potez vredan divljenja.

FOTO: Tanjug/(Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Član Serije A dočekaće Lajpcig u četvrtak (21 čas) na renovinarnom stadionu "Đuzepe Sinigalja", a prvi čovek ekipe odlučio je da časti najstarije navijače.

Naime, odlučio da se sa nekoliko svojih saradnika odrekne svojih mesta na tribinama kako bi ih dao licima rođenih 1950. ili ranije.

🔵⚪️ Como president Mirwan Suwarso and club directors are giving up their Champions League seats for the UCL debut game against Leipzig.



Suwarso announced they prefer the seats to go to Como supporters born in 1950 or earlier, those who have followed the club through every era… pic.twitter.com/apNC2iwY6H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Ovo se zahvalnost za vernost klubu kroz sve epohe, tačnije i kad je bilo dobro, ali i kad nije.

Komo je novu sezonu otvorio sjajno. Posle tri utakmice u Seriji A ima sedam bovoda. Pobedio je Napoli (2:1) i Đenovu (4:1), a odigrao nerešeno sa Uninezeom (1:1).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“