Gest za divljenje: Predsednik Koma uradio neverovatan potez
KOMO će debitovati u Ligi šampiona, a predsednik kluba Mirvan Suvarso uradio je potez vredan divljenja.
Član Serije A dočekaće Lajpcig u četvrtak (21 čas) na renovinarnom stadionu "Đuzepe Sinigalja", a prvi čovek ekipe odlučio je da časti najstarije navijače.
Naime, odlučio da se sa nekoliko svojih saradnika odrekne svojih mesta na tribinama kako bi ih dao licima rođenih 1950. ili ranije.
Ovo se zahvalnost za vernost klubu kroz sve epohe, tačnije i kad je bilo dobro, ali i kad nije.
Komo je novu sezonu otvorio sjajno. Posle tri utakmice u Seriji A ima sedam bovoda. Pobedio je Napoli (2:1) i Đenovu (4:1), a odigrao nerešeno sa Uninezeom (1:1).
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