ZELENSKI IMA NOVO "VUNDERVAFE": Praviće ga njegovi saradnici - Novi koraci u razvoju antibalističkog programa "Freja"

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina priprema sastanke sa partnerima o realizaciji zajedničkog programa protivbalističkih raketa "Freja", a takođe aktivno gradi sopstvene kapacitete dugog dometa.

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-U bliskoj budućnosti biće održani sastanci sa partnerima na nivou država i kompanija koji su uključeni u razvoj zajedničkog antibalističkog programa Freja. Takođe radimo na razvoju naših dodatnih mogućnosti dalekometnih udara, napomenuo je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina.

On je dodao da će rezultati ovih aktivnosti biti izneti na sednici Štaba vrhovnog komandanta Ukrajine.

Zelenski je razgovarao i sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (SNBO) Igorom Klimenkom o kontroli sprovođenja ranijih odluka vezanih za suprotstavljanje ruskim udarnim dronovima.

-Sekretar SNBO obezbeđuje kontrolu sprovođenja odluka, i važno je da naše prethodne odluke u vezi sa suprotstavljanjem ruskim udarnim dronovima i ubrzanjem proizvodnih procesa daju stoprocentan rezultat, poručio je ukrajinski lider.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ranije je izjavio da je realizacija projekta "Freja" u toku i da Kijev nastoji da ubrza taj proces, navodeći da je zaštita od balističkih pretnji od ključnog značaja.

Kompanija "Fajer Point" planira prvo presretanje balističke rakete u okviru projekta "Freja" do sredine 2027. godine. Projektu je do sada pristupilo 13 evropskih partnera.

Tanjug

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