Izbegnuta tragedija! Rival izvukao vozača iz zapaljenog Ferarija i spasao mu život!

Britanski automobilista Oli Milroj može da bude zahvalan što je preživeo jednu od najtežih situacija u karijeri, a za to, kako sam kaže, najviše duguje svom rivalu Luku Hartogu.

Foto: Printskrin/Reddit

Milroj (36) učestvovao je u trci Kina GT šampionata na stazi "Šangaj International Circuit" kada je došlo do jezivog incidenta. Dva automobila su se sudarila, izgubila kontrolu i završila u njegovom Ferariju, koji se gotovo istog trenutka pretvorio u ogromnu vatrenu kuglu.

U trenutku kada je ugledao nesreću, 23-godišnji Holanđanin Luk Hartog nije razmišljao o sopstvenoj bezbednosti. Zaustavio je svoj automobil pored olupine i odmah krenuo ka Milroju.

Loek Hartog did help by stop to the scene and tried to let Ollie Millroy escape from the burning car. A fast reaction from Hartog & glad to see how he helped straight away. Loek Hartog really deserves big credit for this & hope for better quick recovery for Ollie Millroy.… pic.twitter.com/lrLz7yD2t4 — Ari TH Feeder アリ TH フィーダー (@AriTHFeeder) September 5, 2026

Na snimku iz Hartogovog automobila vidi se kako pokušava da dođe do Britanca, dok plamen zahvata zadnji deo vozila. Kada nije uspeo da ga izvuče, Hartog je uzeo aparat za gašenje požara i počeo da se bori sa vatrom, pokušavajući da spreči da situacija postane još gora.

Ubrzo su stigli i članovi službe obezbeđenja na stazi, koji su se priključili gašenju. Zajedničkim snagama uspeli su da izvuku Milroja iz smrtonosne zamke.

Britanac je zadobio ozbiljne povrede, ali je nakon svega posebno istakao da možda ne bi bio živ da nije bilo njegovog rivala. Na društvenim mrežama zahvalio je Hartogu i opisao ga kao heroja.

Milroj je otkrio da se gotovo ničega ne seća iz perioda neposredno pre i nakon nesreće. Zadobio je pet polomljenih rebara, povredu ključne kosti, šake i prsta, kao i povredu pluća. Naknadno je utvrđeno da ima još jedno polomljeno rebro, kao i delimično kolabirano plućno krilo.

- Još sam živ večeras isključivo zahvaljujući jednom čoveku. Loek se odmah zaustavio, u trenutku kada nije bilo redara ni vatrogasaca, i rizikovao je sopstveni život da bi me izvukao iz automobila - naveo je Milroj.

Britanac je dodao da će Hartog zauvek imati posebno mesto u njegovoj porodici.

-Jednog dana ću našoj deci ispričati ovu priču i Luk će i njima biti najveći superheroj - poručio je.

Nakon nesreće, dvojica vozača su viđena kako se oslanjaju na zaštitnu ogradu pored staze. Hartog je delovao iscrpljeno i kašljao, što pokazuje koliko je opasna bila njegova intervencija.

เห็นคลิปนี้แล้วจะร้อง😭 คุณ Ollie Milroy มีชีวิตอยู่ต่อได้เพราะความช่วยเหลือของ คุณ Loek Hartog จริง pic.twitter.com/kgBVS1EuGk — Nᴜᴍɴᴀᴍɪᰔ (@N8597N) September 6, 2026

Milroj je potom prebačen u bolnicu, gde su lekari ustanovili težinu njegovih povreda. Najavio je da ga očekuje nekoliko operacija, nakon čega sledi višenedeljni oporavak u Kini pre nego što bude sposoban da otputuje kući.

Posebnu zahvalnost uputio je i ekipi koja je pripremila njegov Ferari, ističući da mu je konstrukcija automobila pomogla da preživi snažan udar.

- Prvo oporavak, a onda povratak na stazu – poručio je Milroj, najavljujući da će nakon oporavka pokušati da se vrati trkama.

Hartog je nakon svega skromno govorio o svom postupku. Objasnio je da mu nije palo na pamet da nastavi dalje kada je video automobil koji se pretvara u vatrenu kuglu.

- Mislio sam da vozač možda neće moći sam da izađe. Zaustavio sam se, izašao i krenuo prema automobilu. Nije bilo trenutka dvoumljenja - rekao je Holanđanin.

Priznao je da je situacija bila izuzetno opasna i da u pojedinim trenucima nije bio siguran da će uspeti da izvuče Millroya, ali je odbio da sebe nazove herojem.

- Ovo nije priča o onome što sam ja uradio. Siguran sam da bi mnogi ljudi u istoj situaciji reagovali na isti način - poručio je Hartog.

HEROIC Loek Hartog pulled fellow China GT driver Ollie Millroy from his BURNING Ferrari GT3 car after a horror motor sport crash at Shanghai today.



The Porsche driver stopped his car beside the blazing wreckage of Millroy’s car before running over and saving the Briton’s life.… pic.twitter.com/TUiKy0wPvL — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) September 5, 2026

Milrojeva supruga Fern, koja je stravičan događaj pratila iz inostranstva, odmah je krenula za Šangaj kako bi bila uz njega u bolnici. I ona je zahvalila Hartogu, istakavši da je njegov potez mogao da bude presudan za čitavu porodicu.

- Naši životi su bili na ivici da zauvek budu promenjeni. Ti si ga spasao i spasao našu porodicu - poručila je ona Hartogu.