Odbojkašice Poljske rival Srbiji u borbi za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu

Odbojkašice Poljske biće sutra od 15 sati u Istanbulu rival Srbiji u borbi za bronzanu medalju na Evropskom prvenastvu.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poljakinje su u drugom polufinalu poražene od Italije 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16).

Ekipa Hulija Velaska od samog početka nametnula je svoj ritam. Italija je već u prvom setu pokazala zbog čega je stigla do same završnice prvenstva – čvrstom odbranom i odličnim blokom stvarala je ogromne probleme Poljakinjama.

Do rezultata 9:8 ekipe su bile ravnopravne, a onda je Italija napravila seriju kojom je pobegla na 14:9 i to je praktično bio "kraj ovog seta".

Ni u drugom setu nije bilo velike drame, pa je istim rezultatom završen i drugi baš kao i prvi. Već u trećem setu Poljakinje su zaigrale čvršće i bolje i rešile ga u svoju korist. Ipak, u četvrtom setu pokazale su Italijanke silu i sa nekoliko sjajnih blokada napravile razliku i ubedljivo slavile.

Najbolja kod Italijanki je bila Paola Egonu sa 20 poena, Ekaterina Antropova je dodala 14, a Ana Danesi 13. Kod Poljakinja je najbolja bila Julija Šurovska sa 15 poena, dok je Martina Čirijanska imala 12.

Srbija je prethodno poražena ubedljivo od Turske sa 3:0.

Finale je na programu od 18 sati.



