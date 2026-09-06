HOKAIDO POD NAJEZDOM BUBAŠVABA: Stručnjaci otkrili šta je zapravo razlog

JAPANSKO ostrvo Hokaido bori se sa najezdom bubašvaba usled globalnog zagrevanja, a rast temperatura i "veštačka okruženja" omogućavaju ovim insektima da se namnože u tom regionu, prenosi danas sajt Scmp.

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Prema statističkim podacima Japanske meteorološke agencije, prosečna dnevna temperatura na najsevernijem japanskom ostrvu iznosi 23 stepena Celzijusa, dok se leti u velikim gradovima poput Saporoa penje i do 29 stepeni, što je za 1,5 stepen više nego pre tri decenije.

U novije vreme, lokalna letnja temperatura dostizala je i 35 stepeni, što je bila cifra nezamisliva čak i pre deset godina. Zimska temperatura takođe je postala blaža, a prosek je u januaru 1996. iznosio minus 3,7 stepeni, dok je u januaru ove godine iznosio minus 2 stepena.

- Životna sredina na severu Japana se znatno promenila, a iako je bubašvabama nekada bilo teško da tamo opstanu, sada pronalaze puteve u 'veštačka okruženja' nastala urbanim razvojem - rekao je šef Tima za istraživanje invazivnih vrsta pri Japanskom nacionalnom institutu za studije životne sredine, Koiči Goka.

Stručnjaci navode da je porast temperature omogućio vrsti, koja je ranije bila retka na Hokaidu, da se odomaći u novom okruženju.

Prema rečima Goke, efekat "toplotnog ostrva" u velikim gradovima je višestruko pojačan jer su savremeni industrijski, poslovni i stambeni objekti opremljeni sistemima za grejanje, kao i dvostrukim staklima i drugim oblicima izolacije, što ih čini prijatnim okruženjem kako za ljude, tako i za insekte.

To znači da se vrsta, koja je ranije bila retka na Hokaidu, sada uspešno prilagođava novoj sredini.

- Bubašvabe stižu na Hokaido putem ljudskih aktivnosti, zakačene za vozila ili u kartonskim kutijama za hranu i robu široke potrošnje, i sve češće pronalaze mesta gde mogu da prežive čak i tokom oštrih zimskih meseci - objasnio je Goka.

Bubašvabe se obično sreću u tropskim ili suptropskim krajevima, ali su se tri vrste očigledno toliko razvile da mogu da podnesu zime na Hokaidu.

Goka smatra da je verovatno dostignuta prekretnica, jer su ovi insekti dostigli kritičnu brojnost, a temperatura na Hokaidu nastavlja da raste.

- Sada su se ustalile na Hokaidu i biće veoma teško, ako ne i nemoguće, iskoreniti ih - rekao je on.

Vlasnik firme za suzbijanje štetočina sa Hokaida izjavio je da su zahtevi za rešavanje problema sa najezdom bubašvaba pre deset godina bili veoma retki, dok je od početka ove godine primio 50 takvih zahteva.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će se broj poziva za intervencije udvostručiti do kraja godine.