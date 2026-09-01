Košarka

MONAKO POTVRDIO LOŠE VESTI: Kreće novo poglavlje, klub odlučno gleda u budućnost

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 09. 2026. u 13:18

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MONAKO je doživeo pravi sunovrat. Od ekipa koja je igrala Fajnal for Evrolige došli su do tima koji će naredne sezone nastupiti u trečoj ligi Francuske.

МОНАКО ПОТВРДИО ЛОШЕ ВЕСТИ: Креће ново поглавље, клуб одлучно гледа у будућност

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Kneževi" su potvrdili ono što se već nekoliko dana zna.

- Danas otvaramo novo poglavlje u istoriji Monaka. U srcu ovog novog početka ostaje ono što je oduvek bilo snaga kluba: Porodica. Uz snažnu podršku novog većinskog vlasnika, vlasti Kneževine, naših vernih navijača i partnera, Monako odlučno gleda u budućnost i kreće u obnovu svog projekta na stabilnim i održivim osnovama. Počevši od ove nedelje, klub će podneti zahtev za mesto u trećoj ligi Francuske. Cilj je jasan: povratak. Povratak kroz sport i na terenu, da se sa determinacijom i poniznošću popnemo na svaki stepenik koji nas deli od najvišeg nivoa. Želimo da vratimo svoje mesto u vrhu francuske košarke i ponovo proživimo velike evropske noći koje su obeležile našu nedavnu istoriju - piše u saopštenju Monaka.

Podsetimo, Monako je trebalo da nastupi u Evrokupu, ali je izbačen iz toga takmičenja. Njega menja tim iz ABA lige.

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