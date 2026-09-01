Nova tabela Evrolige: Evo gde se nalaze Crvena zvezda i Partizan
BLIŽI se početak nove evroligaške sezone. Još jednom je napravljena završna tabela.
Iz Evrolige smatraju da je najveći favorit da završi na prvom mestu Panatinaikos. Odmah iza njega je Olimpijakos.
Što se večitih tiče, Crvenoj zvezdi se predviđa deveto mesto, a Partizanu 14. pozicija. To znači da bi crveno-beli igrali u plej-inu, dok bi crno-beli ostali bez plasmana u narednu fazu.
- Crvena zvezda je prošle sezone patila od nedoslednosti, ali kada je igrala na najvišem nivou, bila je jedan od najopasnijih timova. Da li će trener Ibon Navaro biti čovek koji će ovu ekipu odvesti na viši nivo? - piše u kratkom objašnjenu za Zvezdu.
Kad je Partizan u pitanju, potenciraju se velike promene u sastavu.
- Trener Đoan Penaroja iskoristio je svoje prvo leto na klupi ekipe da napravi velike promene u sastavu, formirajući iskusnu ekipu sa nekoliko snažnih lidera. Može li Partizan da ostavi turbulencije iz prošle sezone iza sebe i krene dalje? - piše za crno-bele.
Podsetimo, Crvena zvezda u prvom kolu Evrolige, 24. septembra dočekuje Žalgiris. Partizan će dan kasnije u "Beogradskoj areni" igrati protiv Armanija.
Tabela Evrolige:
1. Panatinaikos
2. Olimpijakos
3. Fenerbahče
4. Real Madrid
5. Hapoel Tel Aviv
6. Dubai
7. Efes
8. Žalgiris
9. Crvena zvezda
10. Armani
11. Makabi
12. Barselona
13. Valensija
14. Partizan
15. Bajern
16. Asvel
17. Bešiktaš
18. Pariz
19. Virtus
20. Baskonija
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Krenula sa Srbijom po medalju, pa postala meta! Jezive optužbe na račun naše odbojkašice
01. 09. 2026. u 11:19 >> 12:05
Piksi ostao kratkih rukava i to zbog čega!
01. 09. 2026. u 11:57
Mitrović precrtao Vlahovića! Evo ko je za kapitena Srbije najbolji centarfor
01. 09. 2026. u 11:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.
31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)