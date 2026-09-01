Nova tabela Evrolige: Evo gde se nalaze Crvena zvezda i Partizan

BLIŽI se početak nove evroligaške sezone. Još jednom je napravljena završna tabela.

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Iz Evrolige smatraju da je najveći favorit da završi na prvom mestu Panatinaikos. Odmah iza njega je Olimpijakos.

Što se večitih tiče, Crvenoj zvezdi se predviđa deveto mesto, a Partizanu 14. pozicija. To znači da bi crveno-beli igrali u plej-inu, dok bi crno-beli ostali bez plasmana u narednu fazu.

- Crvena zvezda je prošle sezone patila od nedoslednosti, ali kada je igrala na najvišem nivou, bila je jedan od najopasnijih timova. Da li će trener Ibon Navaro biti čovek koji će ovu ekipu odvesti na viši nivo? - piše u kratkom objašnjenu za Zvezdu.

Kad je Partizan u pitanju, potenciraju se velike promene u sastavu.

- Trener Đoan Penaroja iskoristio je svoje prvo leto na klupi ekipe da napravi velike promene u sastavu, formirajući iskusnu ekipu sa nekoliko snažnih lidera. Može li Partizan da ostavi turbulencije iz prošle sezone iza sebe i krene dalje? - piše za crno-bele.

Podsetimo, Crvena zvezda u prvom kolu Evrolige, 24. septembra dočekuje Žalgiris. Partizan će dan kasnije u "Beogradskoj areni" igrati protiv Armanija.

Tabela Evrolige:

1. Panatinaikos

2. Olimpijakos

3. Fenerbahče

4. Real Madrid

5. Hapoel Tel Aviv

6. Dubai

7. Efes

8. Žalgiris

9. Crvena zvezda

10. Armani

11. Makabi

12. Barselona

13. Valensija

14. Partizan

15. Bajern

16. Asvel

17. Bešiktaš

18. Pariz

19. Virtus

20. Baskonija

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