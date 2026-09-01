JEDANAESTO POJAČANJE ZA BARSU: Stiže krilo iz Dominikanske Republike

Džastin Minaja potpisao je ugovor sa Barselonom do 30. juna 2028. godine, saopštio je danas španski košarkaški klub.

Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Minaja (27) je rođen u SAD, ali nastupa za reprezentaciju Dominikanske Republike.

On je u karijeri igrao za Meksiko Siti Kapitense, Portland, Rip Siti Remikse i Oskeolu Medžik.

Minaja je prošle sezone za Oskeolu prosečno beležio 9,8 poena, 4,1 skok, 2,3 asistenciju, 1,4 ukradenu lopti i 1,1 blokadu po meču.

Ovo će Barsi biti čak 11. pojačanje ovog leta, potputno je promenila tim, a pored Minaje stigli su još Makundu, Evbuomvman, Tajris Martin, Balcerovski, Umude, Ubal, Gibson, Nibo, Robinson i Nkamua.

Napravljena je i rokada na klupi, ekipu će predvoditi Aleksandar Sekulić, tako da će biti zanimljivo ispratiti šta i koliko može Barselona u Evroligi ove sezone.