Zvezda sve jača: Reprezentativac Nemačke stigao u Beograd (VIDEO)

CRVENA zvezda je uveliko upalila motore, a od ovog ponedeljka ekipi se pridružio reprezentativac Nemačke David Kramer.

FOTO: R.R./ATAImages

Bek koji je u redove crveno-belih stigao ovog leta iz Real Madrida je imao obaveze u nacionalnom timu, pa je zbog toga kasnio na početak priprema.

- Bilo je sjajno leto. Oženio sam se, potpisao za Zvezdu i mnogo sam uzbuđen. Kada sam bio mlađi gledao sam Zvezdu i zato je posebno za mene što sam ovde. Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj veliki klub. Bio sa malo sa trenerom u kontaktu, na vezi sam takođe sa Nikom (Vajler-Beb) i radujem se što ću konačno biti sa momcima. Imamo najbolje navijače na svetu i ne mogu da dočekam da igramo i pobeđujemo zajedno - rekao je Kramer.

Podsetimo, pored njega Crvena zvezda je ovog leta dovela Džonatana Motlija, Krisa Džonsa, Patrika Boldvina, Vojina Medarevića, Nika Vajlera-Beba i Andreja Bjelića.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

