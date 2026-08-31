Zvezda sve jača: Reprezentativac Nemačke stigao u Beograd (VIDEO)
CRVENA zvezda je uveliko upalila motore, a od ovog ponedeljka ekipi se pridružio reprezentativac Nemačke David Kramer.
Bek koji je u redove crveno-belih stigao ovog leta iz Real Madrida je imao obaveze u nacionalnom timu, pa je zbog toga kasnio na početak priprema.
- Bilo je sjajno leto. Oženio sam se, potpisao za Zvezdu i mnogo sam uzbuđen. Kada sam bio mlađi gledao sam Zvezdu i zato je posebno za mene što sam ovde. Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj veliki klub. Bio sa malo sa trenerom u kontaktu, na vezi sam takođe sa Nikom (Vajler-Beb) i radujem se što ću konačno biti sa momcima. Imamo najbolje navijače na svetu i ne mogu da dočekam da igramo i pobeđujemo zajedno - rekao je Kramer.
Podsetimo, pored njega Crvena zvezda je ovog leta dovela Džonatana Motlija, Krisa Džonsa, Patrika Boldvina, Vojina Medarevića, Nika Vajlera-Beba i Andreja Bjelića.
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