JUVE POJAČAVA VEZNI RED: Stiže radilica iz Totenhema
SENEGALSKI reprezentativac Pape Matar Sar pojačaće Juventus u smiraj prelaznog roka.
Totenhem je preko leta doveo nekoliko ozbiljnih pojačanja u veznom redu i delovalo je da nema mesta za Pape Matara Sara, što je na pres konferecniji posle poraza od Njukasla i potvrdio trener Roberto de Zerbi.
Za talentovanog Senegalca zainteresovao se Juventus i po pisanjima Fabricija Romana preseliće se u Torino na poazjmicu sa pravom otkupa koji bi mogao postati obavezan pod određenim uslovima i iznosiće 30 miliona evra.
Sar je u Totenhemu proveo četiri godine, odigrao je 141. utakmicu i postigao 11 golova uz isto toliko podeljenih asistencija, a bio je i deo tima koji je 2025 prekinuo sedamanestogodišnji post "pevaca" bez trofeja osvojivši Ligu Evrope pobedom nad Junajtedom (1:0) kada je upravo Sar asistirao Džonsonu za jedini pogodak na "San Mamesu" te večeri.
Najviše je pokazao kod Postekoglua na početku njegovog mandata kada je bio nezamenjiv šraf prve postave, ali nakon njegovog odlaska izgubio je mesto u timu i odlazak iz redova londonskog velikana bio je logičan potez za dvadesettrogodišnju radilicu u veznom redu.
Zanimljivo je da ovo nije prvo pojačanje za Juventus iz Totenhema ovog leta jer je nešto ranije "staru damu" pojačao Guljemo Vikario koji brani veoma dobro na startu sezone i jedan je od glavnih razloga što Juve ima šest bodova nakon dva odigrana kola.
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