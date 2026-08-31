Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

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Italijani su u prethodnom kolu poraženi na gostovanju Bosni i Hercegovini, dok je Srbija uspela da savlada Island. Zbog toga bi eventualna pobeda srpske reprezentacije imala veliki značaj u nastavku kvalifikacija jer smo trenutno izjednačeni po skoru (5-2).

Kapiten Italije Nikolo Meli govorio je o načinu na koji njegova ekipa planira da se suprotstavi Jokiću. Istakao je da je potrebno fizički biti veoma čvrst i otežati srpskom centru svaki prijem lopte.

- Moramo da pokušamo da budemo što fizički čvršći, da mu što više otežamo prijem lopte, a kada je primi da mora ozbiljno da se pomuči. Zatim, u napadu treba da pokušamo da trčimo, odnosno da ga stalno držimo angažovanim od jednog do drugog kraja terena i uključujemo ga u akcije. To je ono što sve ekipe pokušavaju da rade. Sutra ćemo dati sve od sebe - rekao je Meli za "Sky Sports".

Svestan težine zadatka je i selektor Italije Luka Banki, koji smatra da odbrana na Jokiću ne može biti posao samo jednog igrača. Prema njegovim rečima, ključ će biti kolektivna reakcija cele ekipe.

- Imamo određena rešenja koja nam, po mom mišljenju, daju mogućnost da budemo konkurentni i kredibilni, bez obzira na to ko će na kraju biti zadužen da ga čuva. Moramo da pokušamo da napravimo timski napor, jer osim njegove sposobnosti da završava akcije, dobro je poznato i koliko je neverovatan kao igrač koji olakšava posao saigračima. Srbija je ekipa koja izuzetno dobro deli loptu, naročito kada je inspiriše njen veliki lider - poručio je italijanski selektor.

On je dodatno naglasio da se plan ne sme zasnivati isključivo na individualnom čuvanju Jokića. Posebno je istakao mogućnost da srpski centar na parketu bude zajedno sa Nikolom Milutinovim.

- Moraćemo da budemo pažljivi, bez obzira na to ko će ga direktno čuvati, i kako ćemo se postavljati u odbrani. Ne treba isključiti ni mogućnost da igraju sa Milutinovom i Jokićem zajedno u petorci, a već to dovoljno govori. Ne bih pričao o individualnom čuvanju, već o adekvatnom timskom radu - zaključio je Luka Banki.