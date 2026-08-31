Košarkaši Srbije večeras gostuju Italiju u veoma bitnom meču kvalifikacija za SP

Muška košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 19.30 časova u Pezaru selekciji Italije u meču grupe J druge, finalne faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2027. godine u Kataru.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Definitivno imaju trojicu, četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Fontekio, sa pravima koja ima ovde, postaje izuzetan strelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne preti od Maniona, koji je izuzetno agresivan i oštar. Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primer uticaja na ostatak ekipe - izjavio je selektor Srbije Dušan Alimpijević uoči meča sa Italijom.

Košarkaši Srbije su pre tri dana u Beogradu savladali Island sa 102:73 na početku druge, finalne faze kvalifikacija za SP 2027, dok je Italija u Tuzli poražena od reprezentacije Bosne i Hercegovine sa 78:76.

- Prošlo je dosta vremena od tih uzastopnih poraza od Italije i mi smo posle toga osvajali medalje, čeličili se i postajali jači. Sigurno da će oni biti nošeni energijom sa tribina, a mi ćemo pokušati da pobedimo. Ključ će biti u agresivnom pristupu utakmici od prvog minuta - izjavio je košarkaš Srbije Aleksa Avramović.

U ostalim mečevima grupe J, košarkaši Litvanije će od 17.30 sati u Viljnusu dočekati BiH, dok će Island od 21.30 časova u Rejkjaviku igrati sa Turskom.

Tabela grupe "J": 1)Turska 14 (bodova)



3)Srbija 12

4)Litvanija 10

5) Island 10

6) BiH 10. 2)Italija 123)Srbija 124)Litvanija 105) Island 106) BiH 10.

Plasman na SP 2027. izboriće tri najbolje plasirane selekcije iz grupe.