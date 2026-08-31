Košarka

Košarkaši Srbije večeras gostuju Italiju u veoma bitnom meču kvalifikacija za SP

Танјуг

31. 08. 2026. u 09:52

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Muška košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 19.30 časova u Pezaru selekciji Italije u meču grupe J druge, finalne faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2027. godine u Kataru.

Кошаркаши Србије вечерас гостују Италију у веома битном мечу квалификација за СП

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Definitivno imaju trojicu, četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Fontekio, sa pravima koja ima ovde, postaje izuzetan strelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne preti od Maniona, koji je izuzetno agresivan i oštar. Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primer uticaja na ostatak ekipe - izjavio je selektor Srbije Dušan Alimpijević uoči meča sa Italijom.

Košarkaši Srbije su pre tri dana u Beogradu savladali Island sa 102:73 na početku druge, finalne faze kvalifikacija za SP 2027, dok je Italija u Tuzli poražena od reprezentacije Bosne i Hercegovine sa 78:76.

- Prošlo je dosta vremena od tih uzastopnih poraza od Italije i mi smo posle toga osvajali medalje, čeličili se i postajali jači. Sigurno da će oni biti nošeni energijom sa tribina, a mi ćemo pokušati da pobedimo. Ključ će biti u agresivnom pristupu utakmici od prvog minuta - izjavio je košarkaš Srbije Aleksa Avramović.

U ostalim mečevima grupe J, košarkaši Litvanije će od 17.30 sati u Viljnusu dočekati BiH, dok će Island od 21.30 časova u Rejkjaviku igrati sa Turskom.

Tabela grupe "J":

1)Turska 14 (bodova)

2)Italija 12 
3)Srbija 12
4)Litvanija 10
5) Island 10
6) BiH 10.

Plasman na SP 2027. izboriće tri najbolje plasirane selekcije iz grupe.

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