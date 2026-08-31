"MI SE PITAMO"! Nakon poraza od Crne Gore Srbi nemaju više prava na kiks

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobedila je posle velike borbe i neizvesne završnice Srbiju sa 14:13 (3:3, 4:4, 3:4, 4:2), izborila je plasman u polufinale, dok Srbiju 1. septembra očekuje meč koji nosi prefiks biti ili ne biti. S druge strane bazena biće selekcija Grčke, a na talonu dve meč lopte za osvajanje medalje na Mediteranskim igrama.

Foto arhiva VN

Utakmica je donela mnogo oscilacija. Crna Gora je tokom prvog poluvremena imala dva gola prednosti, Srbija je vodila sa 10:7 tokom treće deonice, a na kraju, posle neizvesne završnice slavili su izabranici Dejana Savića. S druge strane, izabranici Vladimira Vujasinovića, kao ni sam selektor, nisu klonuli duhom, naprotiv. Spremni su za okršajn sa Grčkom koji je na programu 1. septembra sa početkom u 17 časova i 30 minuta.

- Bilo je gore dole tokom čitavog meča. Obe selekcije su imale oscilacije. Vodila je Crna Gora, vodili smo i mi. Mislim da je najrealnije da je utakmica završena nerešeno. Nijanse su odlučile, kao i činjenica da Crna Gora ima ekipu koja duže igra zajedno. Idemo dalje, sledi Grčka. Cilj je pobeda i plasman u polufinale“, poručio je selektor Srbije, Vladimir Vujasinović.

Na reči selektora Vujasinovića, nadovezao se Vasilije Martinović:

- Čestitam Crnoj Gori na pobedi. Igrali smo dobro, imali smo tri gola prednosti tokom trećeg kvartala, ali smo napravili mnogo grešaka, pojavila se nervoza, a na kraju nismo imali ni sreće. Promašili smo mnogo zicera, ali nema razloga ni vremena za tugovanje. Sledi duel sa Grčkom, pobeda nas vodi u polufinale . Mi se pitamo“.

U drugoj grupi sve je jasno. Plasman u polufinale će izboriti Italija i Španija, a posle međusobnog duela spomenutih selekcija biće jasno ko će u polufinale sa prve, a ko sa druge pozicije.