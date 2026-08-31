Srbija zbog virusa otkazala utakmice

Dve prijateljske utakmice između odbojkaša Srbije i Bugarske, koje su bile zakazane za 1. i 2. septembar u Sofiji, otkazane su, saopšteno je danas iz OSS

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- Poslednje provere odbojkaša Srbije pre EP bile su zakazane za 1. i 2. septembar u Sofiji, ali je Odbojkaška federacija Bugarske obavestila OSS da se mečevi otkazuju zbog virusa u redovima odbojkaša Bugarske. Četvorica igrača iz prve postave naših suseda su se razboleli i domaćini jedne od grupa EP nisu želeli ništa da rizikuju, pa su utakmice otkazane - saopšteno je iz OSS.

Odbojkaši Srbije igraće u grupi C Evropskom prvenstvu u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom.

Srbija će prvi meč na EP odigrati u petak, 11. septembra od 19 časova protiv Estonije.

Odbojkaši Srbije će drugu utakmicu u C grupi odigrati u nedelju, 13. septembra protiv Finske od 17 sati, a treću dan kasnije protiv Holandije od 16 časova.

Srbija će četvrtu utakmicu u Tampereu odigrati u sredu, 16. septembra protiv Danske od 16 sati, a poslednji, peti meč protiv Belgije dan kasnije od 16 časova.