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"BOŽE PRAVDE" U TARANTU! Marko Jorgić osvojio zlato za Srbiju na Mediteranskim igrama, Stojadinovu bronza!

Новости онлајн/С.С.

28. 08. 2026. u 18:25

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Srpski džudista Marko Jorgić osvojio je danas zlatnu medalju u kategoriji do 66 kilograma na Mediteranskim igrama u Tarantu, dok je Andrei Stojadinov pripalo bronzano odličje u kategoriji do 52 kg.

БОЖЕ ПРАВДЕ У ТАРАНТУ! Марко Јоргић освојио злато за Србију на Медитеранским играма, Стојадинову бронза!

Mirko Kuzmanovic / Alamy / Profimedia

Jorgić je u finalu pobedio Petrosa Hristodolidesa iz Kipra rezultatom 1:0.

Stojadinov je u meču za bronzu poentiranjem za juko savladala Francuskinju Paolin Cuk.

Srbija trenutno ima 20 medalja na Meditaranskim igrama, od toga tri zlatne, pet srebrnih i 12 bronzanih.

Četverac u kajaku bez medalje

Srpski četverac u kajaku zauzeo je danas četvrto mesto na Svetskom prvenstvu u Poznanju u disciplini K4 na 500 metara.

Četverac u sastavu Žarko Jakovljević, Strahinja Dragosavljević, Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić završio je trku za 1.25,76 minuta.

Titulu prvaka sveta osvojila je Nemačka rezultatom 1.23,95 minuta, srebro je pripalo Australiji sa 1.24,57, dok je do bronze došla Portugalija sa 1.25,53.

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