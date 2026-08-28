Nastavljen niz Srbije na Mediteranskim igrama! Tandem doneo novu medalju!

Srpske stonoteniserke Izabela Lupulesku i Sabina Šurjan osvojile su danas bronzanu medalju u timskoj konkurenciji na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Foto: STSS/Printscreen

Lupulesku i Šurjan su u meču za bronzu savladale turski par Edže Harač/Sibel Altinkaja ukupnim rezultatom 3:0 u pobedama.

Prvo je Šurjan pobedila Harač rezultatom 3:2, zatim je Lupulesku bila bolja od Altinkaje sa 3:0, a na kraju su srpske stonoteniserke pobedile i u dublu sa 3:0.

Podsetimo, prethodno je džudista Marko Jorgić osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 66 kilograma, a Andrija Stojanov bronzu u kategoriji do 52kg.

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