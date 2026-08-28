DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU 29. AVGUST: Bika očekuje druženje sa prijateljima, Lav dosta zarađuje ali i troši, Jarac u sukobu sa ženama na poslu

SAZNAJTE šta vas u subotu, 29. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u kuću prepreka i ograničenja praveći napete aspekte koji donose rasprave sa ženama i sklonost ka preterivanju. Uvećanje prihoda preko nekretnina i privatnog biznisa. Osluškujte svoju intuiciju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Dobar aspekt između Marsa u kući komunikacija i Meseca u kući novca i društvenog života donosi vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, više izlazaka i druženja s prijateljima. Vanredni izdaci.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući karijere i statusa, pravi trigon sa Marsom u kući novca donoseći vam dobitke preko privatnog preduzetništva i nekretnina. Konflikti i rasprave sa ženama u porodici. Promenite način ishrane.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u devetoj kući pravi dobar aspekt sa Marsom, vladaocem vaše karijere, u vašem znaku, donoseći vam donosi vam uspeh preko prekookeanskih putovanja, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja u inostranstvu.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Jupiter u vašem znaku pravi napet aspekt sa Mesecom u kući novca donoseći vam prilike za zaradu ali i za vanredne izdatke. Mars u kući podsvesti podstiče vaše iracionalne strahove i donosi nervnu napetost.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući braka i partnerskih odnosa u trigonu sa Marsom u kući društvenog života, slobodnim Devicama može doneti susret sa osobom koja se bavi javnom delatnošću ili nekim umetničkim zanimanjem. Nesanica.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera u vašem znaku pod uticajem Meseca iz kuće posla, donosi vam prilike za zaradu, ali i povećanu želju za trošenjem. Problemi na putovanjima i sa dokumentacijom. Provodite više vremena u prirodi.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars u devetoj kući u trigonu sa Mesecom donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetnosti, sportu, javnoj delatnosti. Uvećanje zarade preko dužih putovanja, visokog obrazovanjam u inostranstvu. Ljubav na putu ili sa strancem.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući privatnog života pravi izazovan aspekt sa vašim vladaocem Jupiterom u devetoj kući donoseći vam manje probleme na putovanjima, ispitima, sa pravnim pitanjima. Dobici preko podele imovine, sponzorstva, kredita.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mars u napetom aspektu sa Venerom u kući karijere, donosi vam sukobe sa nadređenima, naročito sa ženama. Trigon sa Mesecom donosi vam dobitke preko kraćih putovanja, novih dogovora ili ugovora, učenja stranog jezika.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vladalac vašeg posla i zdravlja, Mesec, u kući novca, pravi trigon sa Marsom, simbolom akcije i inicijative, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke. Nesporazumi sa emotivnim partnerom, zbog finansija.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašoj kući ličnosti pravi trigon sa Marsom donoseći slobodnim Ribama romantičan susret koji može prerasti u vezu.Imate potrebu da preuveličavanjem nekih situacija i događaja. Uvodite zdravije navike.