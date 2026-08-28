Jeziv početak: Srbija deklasirana na Svetskom prvenstvu!

Brazilci ubedljivi na startu završnog turnira.

Foto: Depositphotos / Ruletkka

Soka (socca) reprezentacija Srbije pretrpela je ubedljiv poraz na Svetskom prvenstvu, koje se održava u nemačkom Esenu od Brazila rezultatom 2:6.

Brazilci su već u prvom minutu pokazali da su došli na Stari kontinet kako bi postali novi prvaci planete. Srpska selekcija je na turnir stigla posle bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Tirani.

Do kraja prvog poluvremena blistao je golman Živković sa odbranama, ali su i "orlovi" imali nekoliko prilika, da bi potom usledio "potop".

Blickrig Brazila u 19. i 20. minutu doneo je rivalu 2:0, a strelci su bili Enrike i Vevert. U nadoknadi prvog dela, Flavio je postigao gol za 3:0.

Foto: Instagram/socca_serbia_official_account

Nadu Srbiji, lepim golom iz okreta vratio je Ljubo Baranin, ali je južnoamerički rival potvrdio trijumf u u 25. i 32. minutu, preko Luana i Flavija.

Posle svega, usledio je gol Vinisijusa sa jedne i Damjanovića sa druge strane. Srbiji do kraja predstoje utakmice SAD (nedelja) i Luksemburga (utorak).

Što se pravila tiče, soka se igra sa pet igrača u polju i golmanom. Igraju se dva perioda od po 20 minuta.

Ovo je četvrto izdanje Svetskog prvenstva, nakon što se od 2023. do 2025. takmičenje održavalo u Moldaviji i glavnom gradu Kišinjevu. Kazahstan je dvostruki šampion, a branilac titule je Poljska.

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