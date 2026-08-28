JOVANA U POLUFINALU: Arsićeva slavila u četvrtfinalnoj grupi! Sledi borba za ulazak u "A" finale SP u veslanju

JOVANA Arsić je na efektan način izborila polufinale skifa na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Naša najbolja veslačica je u svojoj četvrtfinalnoj grupi ubedljivo osvojila prvo mesto i sutra(15.12) će se boriti za plasman u nedeljno "A" finale, koje bi trebalo da počne u 13.52.

Foto Nikola Skenderija

Jovana, koja je u kvalifikacionoj trci bila druga, juče nije ništa prepuštala slučaja. Od početka je krenula silovito i od Amerikanke Loren O'Konor bila je brža za četiri sekunde. Treća je bila Pejdž Baderhorst (JAR) sa zaostatkom od šest i po sekundi.

Arsićeva je ovog leta u odličnoj formi. Početkom avgusta osvojila je bronzu na Evropskom prvenstvu u Varezeu, a na regati Svetskog kupa u Plovdivu bila je prva.

Nadamo se da će blistati i u sutrašnjem polufinalu i da će uspeti da se domogne borbe za medalje.

Popodne je nevreme poremetilo planove organizatora. Finalne trke su bile pomerene za više od sat vremena, a situacija se menjala iz minuta u minut.

Neizvesnost oko nastupa uticala je na sve takmičare, pa i na evropske prvake i vicešampione sveta iz Šangaja 2025, Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova, koji su u kasnim popodnevnim časovima trebali da veslaju u "A" finalu dubl skula.

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