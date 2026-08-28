NA METI ZBOG SAUČEŠĆA PORODICI RATKA MLADIĆA: Predsednik Crne Gore i reis Fejzić zajedno udarili na Andriju Mandića

IZJAVA saučešća predsednika Skupštine Crne Gore i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, dočekana je na nož od šefa države Jakova Milatovića, reisa Rifata Fejzića i drugi aktera političke i društvene scene.

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-Upravo sam Darku Mladiću, u svoje i u ime Nove srpske demokratije, uputio saučešće povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića - saopštio je Mandić na društvenoj mreži Iks.

Upravo sam Darku Mladiću, u svoje i u ime Nove srpske demokratije, uputio saučešće povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića. pic.twitter.com/v9usv4bK0Q — Andrija Mandić (@AndrijaMandicDF) August 27, 2026

Nije se dugo čekalo, pa je kabinet predsednika države Jakova Milatovića, ekspresno reagovao, poručivši da odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina, ističući da „Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivati ratne zločine i čuvati dostojanstvo žrtava njihovih porodica“.

Nije izostala i reakcija reisa Islamske zajednice Rifata Fejzića:

-Evropska Crna Gora ne može napred dok pojedini funkcioneri veličaju Mladića - poručio je Fejzić.

Povodom vesti o smrti Mladića, izraze saučešća generalovoj porodici uputio je i lider DNP-a Milan Knežević.

- Smatram da je nepobitna činjenica da je general Ratko Mladić ubijen u Hagu, kao što je ubijen i Slobodan Milošević, general Nebojša Pavković i mnogi haški zatočenici. Smrt generala Mladića predstavlja samo još jedan pokazatelj da je taj haški kazamat bio napravljen za Srbe sa ciljem da budemo označeni kao glavni krivci za sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije - poručio je Knežević, dodajući da će, ukoliko mu obaveze i planirana putovanja to dozvole, prisustvovati sahrani generala Mladića u Beogradu i odati mu poslednju poštu.

V.K.

Crna Gora, koliko god se deo režima protivio, slavi generala Ratka Mladića. Istog dana, kada se preselio u večnost, mladi Nikšićani ispred Sabornog hrama Svetog Vsilija Ostroškog održali su pomen generalu uz sveće i prigodan govor. Na stepeništu ove svetinje istakli su transparent na kojem je pisalo:“Nikšićani brata žale –vječna pamjat đenerale“. Predsednik Udruženja „Kosovski božuri od Nikšića grada“ mr Ilija Miljanić je rekao da je Ratko Mladić zadužio srpski rod.

-On je ponos nepobedive srpske vojske. Ništa mu NATO nije mogao, pa su mu zato namestili Srebrenicu. O Ratku Mladiću pisaće se tomovi knjiga, a od njegovih vojnih pobeda učiće i oni koji su ga napadali - kazao je Miljanić.