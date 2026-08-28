Fudbal

SRAMOTA: Srpkinje suspendovane u klubu jer su odale počast Ratku Mladiću

М.М.

28. 08. 2026. u 16:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Obe igraju u Bosni i Hercegovini

СРАМОТА: Српкиње суспендоване у клубу јер су одале почаст Ратку Младићу

Foto: Novosti

Srpske fudbalerke Milena Đurđević i Radmila Ždero suspendovane su od strane kluba SFK Libero Goražde, jer su na društvenim mrežama odale počast generalu Ratku Mladiću!

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je u Hagu u četvrtak, u 84. godini života, a njihova objava zasmetala je tamošnjoj javnosti zbog činjenice da su obe fudbalerke članice kluba koji se takmiči u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Ubrzo se oglasio i klub, koji je jasno poručio da ne podržava stavove svojih igračica, a protiv Đurđević i Ždero pokrenut je disciplinski postupak.

Povodom objava naših igračica Milene Đurđević i Radmile Ždero na društvenim mrežama, a koje se odnose na veličanje Ratka Mladića, SFK „Libero“ Goražde želi jasno i nedvosmisleno istaći da takve stavove i poruke ne podržava niti ih na bilo koji način povezuje sa stavovima našeg kluba – navedeno je, između ostalog, u saopštenju.

Klub je zaključio da „pripada sportu, deci, fudbalu, zajedništvu i budućnosti“, dok će o eventualnim daljim sankcijama protiv dve fudbalerke biti odlučeno nakon sprovedenog disciplinskog postupka.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČASNA VOJNIČKA FIGURA: Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću

"ČASNA VOJNIČKA FIGURA": Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću