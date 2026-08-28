SRAMOTA: Srpkinje suspendovane u klubu jer su odale počast Ratku Mladiću
Obe igraju u Bosni i Hercegovini
Srpske fudbalerke Milena Đurđević i Radmila Ždero suspendovane su od strane kluba SFK Libero Goražde, jer su na društvenim mrežama odale počast generalu Ratku Mladiću!
Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je u Hagu u četvrtak, u 84. godini života, a njihova objava zasmetala je tamošnjoj javnosti zbog činjenice da su obe fudbalerke članice kluba koji se takmiči u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.
Ubrzo se oglasio i klub, koji je jasno poručio da ne podržava stavove svojih igračica, a protiv Đurđević i Ždero pokrenut je disciplinski postupak.
– Povodom objava naših igračica Milene Đurđević i Radmile Ždero na društvenim mrežama, a koje se odnose na veličanje Ratka Mladića, SFK „Libero“ Goražde želi jasno i nedvosmisleno istaći da takve stavove i poruke ne podržava niti ih na bilo koji način povezuje sa stavovima našeg kluba – navedeno je, između ostalog, u saopštenju.
Klub je zaključio da „pripada sportu, deci, fudbalu, zajedništvu i budućnosti“, dok će o eventualnim daljim sankcijama protiv dve fudbalerke biti odlučeno nakon sprovedenog disciplinskog postupka.
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