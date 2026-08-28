(VIDEO) MOĆNIJI NEGO IKADA! Ruska armija dobija hipersonični Iskander-1000 – Šta znamo o ovom strašno oružju

ISKANDER-1000 dospeo je ponovo u žižu javnosti posle nedavnog raketnog napada na glavni grad Ukrajine Kijev.

MOD Rusije

Kako navode obaveštajni izvori iz Ukrajine Iskander -1000 (zvanična vojna oznaka 9M723-2) je mobilni balistički raketni sistem kratkog-srednjeg dometa koji proizvodi i koristi ruska vojska. On predstavlja najnoviju, unapređenu verziju ruske balističke rakete kratkog dometa koja je razvijena na bazi sistema Iskander-M.

Raketa je prošla kroz fazu tajnog testiranja i zabeležila svoju prvu borbenu primenu u u avgustu 2026. godine kada su napadnuti položaji kod Kijeva. Ovaj projekat je pokrenut nakon kolapsa Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) sa ciljem da se taktički sistem transformiše u kvazi-operativno-strateško oružje.

KLjUČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prema podacima vojnih analitičara i ukrajinske vojno-obaveštajne službe (GUR), raketa ima sledeće specifikacije:

Domet: Iako nezvanično ime sugeriše domet do 1.000 km, obaveštajni izvori procenjuju trenutni operativni domet već u upotrebi na oko 550 do 800 km. To je značajno povećanje u odnosu na baznu verziju 9M723-1 čiji je realan domet oko 390–500 km.

Pogon i gorivo: Raketa koristi novu generaciju visokoenergetskog čvrstog raketnog goriva i unapređeni, snažniji raketni motor. Zbog većeg motora, modifikovano je i samo lansirno vozilo (TEL), ali je zadržan kapacitet od dve rakete po lanseru.

Bojeva glava: Težina bojeve glave je delimično smanjena na oko 300–450 kg kako bi se omogućio veći domet. Može nositi kasetne, razorno-fragmentacione, termobarične ili prodorne (za bunkere) bojeve glave.

Brzina: U fazi ubrzanja raketa postiže hipersonične brzine između 2.700 i 3.100 m/s (oko 6 do 7 Maha), što je približava karakteristikama avio-balističke rakete H-47M2 hipersonične rakete Kinžal.

Trajektorija i manevarbilnost: Leti po kvazi-balističkoj depresivnoj putanji i podiže se na visinu do 50 km (po nekim izvorima do 130 km) kako bi smanjila otpor vazduha. Poseduje izuzetnu manevarbilnost u svim fazama leta pod opterećenjem od 25g do 30g, koristeći aerodinamičke i gasodinamičke kormilarske sisteme. Pri udaru u cilj zauzima ugao poniranja od skoro 90°.

NAVOĐENjE I ELEKTRONSKE KOMPONENTE

Raketa kombinuje nekoliko sistema za navigaciju za postizanje visoke preciznosti (CEP krug greške iznosi svega 5–7 metara):

*Inercijalni sistem navođenja sa laserskim žiroskopom.Satelitska korekcija putanje (GLONASS/GPS).

*Optičko/TERCOM terminalno samonavođenje koje upoređuje reljef terena u završnoj fazi.

Kako je Ukrajinska vojna obaveštajna služba (GUR) napisala u svom izveštaju analizom ostataka rakete utvrđeno je da se raketa u velikoj meri oslanja na zapadne elektronske komponente (mikroprocesori, memorijski čipovi, FPGA matrice) u sistemu za obradu podataka i zaštitu od elektronskog ometanja, pri čemu je samo oko 25% komponenti izvorno ruske proizvodnje.

PROCENjENA CENA I PROIZVODNjA

Ugovori vojno-industrijskog kompleksa iz prethodnih godina ukazuju da je pojedinačna cena rakete 9M723-2 oko 2,5 miliona dolara. Rusija je započela serijsku proizvodnju ovih raketa u fabrikama poput Votkinskog zavoda, paralelno podižući ukupni kapacitet proizvodnje balističkih raketa na oko 60-70 jedinica mesečno.

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