IZ RANCA UKRALI BEOGRAĐANKI DOKUMENTA I VEĆU KOLIČINU NOVCA: Uhapšeni državljanke Hrvatske i državljanin BiH

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su hrvatsku državljanku H. K. (42) i državljanina Bosne i Hercegovine H. M. (26) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo krađa.

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Oni su juče, u Nemanjinoj ulici u Beogradu, iz ranca jedne građanke otuđili lična dokumenta i veću količinu novca, što je uočio policijski službenik PI za bezbednost na železnici Beograd koji ih je potom uhapsio.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.