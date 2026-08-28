Košarka

Posle velike drame: Miljenik "grobara" slavio protiv ljubimaca "delija"!

Новости онлајн/С.С.

28. 08. 2026. u 17:24

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Košarkaška reprezentacija Južnog Sudana savladala je Nigeriju rezultatom 82:79 u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

После велике драме: Миљеник гробара славио против љубимаца делија!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Južni Sudan je silovito otvorio utakmicu i prvu četvrtinu dobio sa 30:19, ali je gostujuća ekipa uzvratila u drugom kvartalu. Nigerijci su taj period rešili u svoju korist rezultatom 27:13 i na poluvreme otišli vođstvom 46:43.

Usledio je novi preokret u trećoj četvrtini. Južni Sudan je ponovo podigao nivo igre, dobio taj deo utakmice sa 21:15 i u odlučujućih deset minuta ušao sa prednošću.

Poslednja četvrtina završena je nerešeno – 18:18, što je odgovaralo Južnom Sudanu, koji je sačuvao stečenu prednost i došao do važne pobede.

Foto: Pedja Milosavljevic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je reč o igračima večitih rivala, Karlik Džons je trijumfu Južnog Sudana doprineo sa 11 poena i 12 asistencija. Na drugoj strani, Ebuka Izundu postigao je 12, dok je Čima Moneke utakmicu završio sa osam poena.

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