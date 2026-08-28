TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Vozilo kod Rume sletelo sa puta i izgorelo, vozač poginuo

VOZAČ automobila poginuo je večeras u saobraćajnoj nesreći kod Rume, kada je vozilo kojim je upravljao sletelo sa puta i izgorelo.

Foto: NIS

Do nesreće je došlo oko 19 časova na putu u blizini asfaltne baze kod Rume, a u nesreći nisu učestvovala druga vozila.

Pripadnici MUP-a su na licu mesta i uviđaj je u toku.

(Tanjug)

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