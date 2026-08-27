Košarka

Iznenadno saopštenje s Malog Kalemegdana: Odmah problem za Navara!

Танјуг

27. 08. 2026. u 15:11

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Crvena zvezda izdala vanredno saopštenje, zbog iznenadne povrede i ispadanja iz rostera.

Изненадно саопштење с Малог Калемегдана: Одмах проблем за Навара!

FOTO: Acero / PsnewZ / Profimedia

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić zbog povrede neće igrati tri do četiri nedelje, saopštio je danas beogradski klub.

Kako se navodi, Đurišić je zadobio povredu mišića kvadricepsa na treningu reprezentacije koja se priprema za utakmice sa Islandom i Italijom.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Dijagnostikom koju su obavili doktori reprezentacije utvrđeno je da je naš prvotimac zaradio leziju mišića. Ovakva povreda zahteva proces oporavka od tri do četiri sedmice. Crvena zvezda oglasiće se sa detaljnijim informacijama čim naš doktorski i fizio tim budu imali na raspolaganju Nikolu koji je i dalje sa reprezentacijom Srbije", poručili su "crveno-beli".

Zvezdu u narednom periodu očekuju pripremne utakmice, a prvi meč u novoj sezoni igraće 24. septembra protiv Žalgirisa u prvom kolu Evrolige.

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