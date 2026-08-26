ODBIO DA BUDE JOKIĆEV ŠEGRT: Imao ugovor Denvera na stolu, ali je izabrao da ostane u Evropi

Ipak, moraće da čuva Srbina u prijateljskom meču

Foto: Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Svet košarke ostao je u čudu pred odlukom mladog italijanskog centra Đovanija Emejurua. Dok hiljade košarkaša sanja o samo jednom minutu provedenom na parketu pored najboljeg igrača planete, Nikole Jokića, ovaj 23-godišnji momak rođen u San Severinu odlučio je da kaže – „ne“ Denver Nagetsima.

Emejuru, koji je tek sa 15 godina počeo da trenira košarku, a zanat pekao u NCAA ligi, otkrio je da je nakon sjajnih nastupa u Letnjoj ligi imao konkretnu ponudu tima iz Kolorada. Ipak, umesto da uči od srpskog mađioničara pod obručima, izabrao je povratak u domovinu, u redove Rome.

Italijanski reprezentativac ne krije da je bio na pragu NBA lige, ali smatra da još nije spreman za taj nivo.

- Mogao sam da postanem Nikolin klupski drug! Odradio sam dva treninga sa Denverom, išlo je odlično, zvali su me i na drugi probni rad pre drafta. Igrao sam Letnju ligu i ponudili su mi "Exhibit 10" ugovor. Ipak, projekat u Rimu me je više privukao. NBA ponuda je bila primamljiva, ali sam osetio da je jaz između mene i tog nivoa još uvek prisutan i da moram da ga popunim minutima na terenu – iskren je Emejuru.

Sudbina se poigrala sa mladim centrom, pa će umesto u dresu Nagetsa, protiv Jokića morati da izađe na crtu u ponedeljak, kada Italija u Pezaru dočekuje reprezentaciju Srbije.

- U razmaku od samo tri dana igraću protiv Nurkića, a onda i protiv onog najboljeg, Jokića. To je neverovatna prilika. NBA ostaje cilj, ali ne želim da to postane opsesija. Trenutno sam fokusiran na reprezentaciju i napredak uz igrače poput Nikolo Melija – poručuje novi centar Rimljana.

Zanimljivo je da je Emejuru košarku počeo da igra tek sa 15 ili 16 godina, inspirisan povlačenjem Kobija Brajanta i snimcima Rasela Vestbruka. Nakon školovanja na univerzitetima Sem Hjuston, Siena i East Carolina, postao je ključna figura "Zelenog tima" Italije, a sada i važan šraf u četi Đanmarka Poceka.

Iako je ponosno istakao sjajnu saradnju sa Nikom Menionom (bivšim igračem Golden Stejta), prava provera njegove zrelosti biće upravo duel sa zvanično najboljim košarkašem sveta.