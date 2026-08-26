Izdaja o kojoj bruji ceo svet, on precrtao Srbiju, a njega Liverpul

Mladi vezista Stefan Bajčetić nalazi se na prekretnici karijere.

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Nakon godina dokazivanja na kultnom "Enfildu", čini se da je njegova odiseja u dresu engleskog velikana završena. Bajčetić se vraća tamo gde je sve počelo, a ova vest ponovo je upalila alarme u Fudbalskom savezu Srbije.

Stefan Bajčetić (21) nalazi se nadomak povratka u Seltu iz Viga. To je klub u kojem je napravio svoje prve fudbalske korake pre nego što je 2020. godine, kao šesnaestogodišnjak, otišao u Liverpul.

Za engleski klub upisao je 22 seniorska nastupa i postigao jedan gol. Ipak, konkurencija i potraga za minutažom odvele su ga na pozajmice u Red Bul Salcburg i Las Palmas. Tamo je u sezoni 2024/25. odigrao čak 58 utakmica.

Ipak, menadžer Andoni Iraola očigledno ne računa na njega, pa je povratak u Galiciju postao realnost godinu dana pre isteka ugovora.

Bajčetić je rođen u Španiji i do sada je branio boje "Crvene furije" u mlađim selekijama (U18 i U21). Njegov otac je Srđan Bajčetić, bivši fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine. Zbog toga je Fudbalski savez Srbije godinama pokušavao da ga privoli pod zastavu "Orlova".

Ključna činjenica koja podgreva nadu domaćih navijača jeste sledeća: Bajčetić još uvek nije debitovao za seniorsku (A) reprezentaciju Španije. Prema pravilima FIFA, sve dok ne odigra zvaničan meč za prvi tim jedne zemlje, fudbaler ima pravo promene sportskog državljanstva.

Srbija, koju sa klupe predvodi selektor Veljko Paunović, i dalje ima šansu da dobije kapitalno pojačanje u veznom redu.

Povratak u Seltu i stabilizacija forme u poznatom okruženju mogli bi da budu prelomni faktor. Ako Srbija reaguje brzo i ponudi mu jasnu ulogu u A timu, "odbegli sin" bi ipak mogao da obuče dres zemlje svog porekla.

