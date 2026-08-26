Fudbal

ŠOK ZA RONALDA: Kristijano nije mogao da veruje šta mu je trener uradio na poluvremenu (VIDEO)

М.М.

26. 08. 2026. u 09:45

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Ipak, taj potez je urodio plodom

ШОК ЗА РОНАЛДА: Кристијано није могао да верује шта му је тренер урадио на полувремену (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Twitter/@Sachk0

Fudbalska planeta bruji o potresu u Saudijskoj Arabiji! Iako je Al Nasr nakon neverovatnog preokreta savladao Al Etifak sa 3:2, u centru skandala nije heroj Sadio Mane, već besni Kristijano Ronaldo.

Scena kakva se retko viđa u karijeri jednog od najvećih svih vremena dogodila se na poluvremenu utakmice u Damamu. Pri rezultatu 0:2 i sa igračem manje na terenu, menadžer Ange Postekoglu povukao je potez koji je šokirao svet – ostavio je kapitena u svlačionici!

Ronaldo, koji je u 41. godini života ušao u meč sa ogromnim motivom (prvi start još od julske eliminacije sa EP), nije mogao da sakrije ogorčenje. Prilikom saznanja da je zamenjen, Portugalac je širio ruke, slegao ramenima i pred svima pokazivao nevericu zbog odluke trenera. Za čoveka koji je navikao da rešava utakmice i u poznim godinama, ovakav „tretman“ bio je direktan šamar egu.

Dok je Ronaldo „ključao“, Postekoglu je svoju odluku branio taktikom, praktično poručivši da tim može i bez prve zvezde:

- Tu sam da pomognem ekipi onim što vidim. Ronaldo dugo nije igrao i odlučili smo se za drugačiji pristup. Verovao sam da će oni koji uđu napraviti razliku - odbrusio je bivši trener Totenhema nakon meča.

Ispostavilo se da je „šok terapija“ uspela, ali uz visoku cenu odnosa unutar tima. Dok su Sadio Mane (dvostruki strelac) i Abdulelah Al-Amri u sudijskoj nadoknadi režirali epski preokret za 3:2, Kristijana nigde nije bilo.

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