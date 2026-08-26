Košarka

LUKA DONČIĆ U DRUŠTVU PLEJBOJ ZEČICE: Slovenački košarkaš ima novu devojku?

М.П.

26. 08. 2026. u 09:36

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Slovenački košarkaš i zvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, ponovo je u centru svetske javnosti – ali ovog puta ne zbog magije na parketu, već zbog turbulentnog ljubavnog života!

ЛУКА ДОНЧИЋ У ДРУШТВУ ПЛЕЈБОЈ ЗЕЧИЦЕ: Словеначки кошаркаш има нову девојку?

Foto: Printskrin7Instagram/monicaserra80

Nakon što je odjeknula vest o zvaničnom raskidu veridbe sa dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes, mediji i fanovi širom sveta ne prestaju da licitiraju ko je nova izabranica slavnog košarkaša.

Dok su ga tabloidi mesecima povezivali sa raznim poznatim damama, najnoviji detalji sa njegove tajne žurke u Ljubljani ponovo su podgrejali maštu javnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anja Jenko (@anjajenko)

Dončić je viđen u društvu atraktivne manekenke Anje Jenko, bivše Plejbojeve zečice, što je stranim medijima poput čuvenog "Njujork Posta" bilo dovoljno da pokrenu lavinu tračeva o novoj romansi.

Iako zvanične potvrde još uvek nema, a izvori bliski košarkašu tvrde da je on trenutno maksimalno fokusiran na borbu za starateljstvo nad ćerkama Gabrijelom i Olivijom, mediji ne miruju.

Svaki Lukin korak, lajk na Instagramu ili izlazak prate se pod lupom, a obožavaoci su ubeđeni da NBA zvezda više ne samuje i da je "balkansko iskustvo" u prestonici Slovenije zapravo bilo paravan za proslavu nove ljubavi.

Da li je na pomolu nova zvanična romansa ili je reč o prolaznom flertu, ostaje da vidimo, ali jedno je sigurno – Luka Dončić ponovo diktira naslovne strane!


 

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