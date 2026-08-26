Fudbal

PA, DOKLE VIŠE? UEFA opet žestoko kaznila Crvenu zvezdu

М.П.

26. 08. 2026. u 06:50

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EVROPSKA kuće fudbala je baš "uzela na zub" šampiona Srbije!

ПА, ДОКЛЕ ВИШЕ? УЕФА опет жестоко казнила Црвену звезду

FOTO: N. Skenderija

Kao na traci se ređaju kazne za Crvenu zvezdu. UEFA je ponovo sankcionisala srpski tim, a sada osim novčane kazne stoji u odluci i zatvaranje dela tribina.

Naime, predmet Disciplinske komisije UEFA bilo je nekoliko prekršaja na utakmici plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj, a ukupna nova novčana kazna je 99.500 evra.

Navedeni razlozi i iznosi kazni su sledeći:

20.000 evra – bloikiranje prolaza i stepenica.

50.000 evra – prenošenje poruka koje nisu pogodne za sportski događaj.

9.500 evra – paljenje pirotehnike.

20.000 evra i delimično zatvaranje stadiona – rasističko i/ili diskriminatorsko ponašanje navijača.

Naloženo je delimično zatvaranje stadiona „Rajko Mitić“ (Sektor 3 severne tribine) tokom sledeće utakmice UEFA takmičenja u kojoj će Crvena zvezda igrati kao domaći tim, zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja njegovih navijača.

Navedeno delimično zatvaranje stadiona je suspendovano na uslovni period od dve godine, počev od datuma odluke.

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