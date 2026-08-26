PA, DOKLE VIŠE? UEFA opet žestoko kaznila Crvenu zvezdu
EVROPSKA kuće fudbala je baš "uzela na zub" šampiona Srbije!
Kao na traci se ređaju kazne za Crvenu zvezdu. UEFA je ponovo sankcionisala srpski tim, a sada osim novčane kazne stoji u odluci i zatvaranje dela tribina.
Naime, predmet Disciplinske komisije UEFA bilo je nekoliko prekršaja na utakmici plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj, a ukupna nova novčana kazna je 99.500 evra.
Navedeni razlozi i iznosi kazni su sledeći:
20.000 evra – bloikiranje prolaza i stepenica.
50.000 evra – prenošenje poruka koje nisu pogodne za sportski događaj.
9.500 evra – paljenje pirotehnike.
20.000 evra i delimično zatvaranje stadiona – rasističko i/ili diskriminatorsko ponašanje navijača.
Naloženo je delimično zatvaranje stadiona „Rajko Mitić“ (Sektor 3 severne tribine) tokom sledeće utakmice UEFA takmičenja u kojoj će Crvena zvezda igrati kao domaći tim, zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja njegovih navijača.
Navedeno delimično zatvaranje stadiona je suspendovano na uslovni period od dve godine, počev od datuma odluke.
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