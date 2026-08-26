KAKAV BOLESNIK! Oteo mu ženu i decu, a sada traži ovo od njega

Mauro Ikardi se ponovo našao u centru pažnje zbog priče koja godinama intrigira javnost, a tiče se njegovog odnosa sa bivšim saigračem i prijateljem Maksijem Lopezom i njegovom tadašnjom suprugom Vandom Narom.

Foto: Printskrin

Društvenim mrežama kruži saopštenje argentinskog napadača u kojem se Ikardi javno izvinjava Lopezu zbog afere sa Narom.

Prema tekstu koji kruži internetom, Ikardi je navodno pokušao da kontaktira Lopeza kako bi mu se izvinio, ali je bivši argentinski reprezentativac i dalje ljut zbog svega što se dogodilo.

- Pokušavam da kontaktiram Maksija Lopeza da se izvinim, ali on je i dalje veoma ljut na mene. I iskreno, ne krivim ga.“ U toj izjavi, Ikardi priznaje da se Maksi Lopez nekada prema njemu ponašao kao prema bratu i dozvolio mu da ostane u njegovom domu.

Foto: Printskrin

Zatim sledi mnogo ozbiljnija tvrdnja. Ikardi kaže da mu je Nara pričala intimne stvari o svom tadašnjem mužu i da ga je na taj način uvukla u vezu koju, tvrdi, nije planirao.

- Vanda Nara mi je stalno dolazila govoreći stvari poput toga da je Lopez slab u krevetu, da ne može da je zadovolji, stvari koje nisam smeo da slušam. Trudio sam se da ostanem jak, ali sam napravio grešku i preuzimam punu odgovornost za to. Znam da ovo nije lako čuti i možda ne bih trebalo da to kažem javno, ali sam jednostavno morao da to izgovorim. Maksi, ako ovo gledaš, stvarno mi je žao. Nikada nisam hteo da te povredim. Nara me je gurnuo u nešto što nikada nisam nameravao - rekao je argentinski napadač.

Priča o Ikardiju, Vandi Nari i Maksiju Lopezu jedna je od najpoznatijih fudbalskih ljubavnih saga poslednjih godina. Ikardi i Nara su se kasnije venčali, dok je odnos između Ikardija i Lopeza ipak ostao izuzetno loš.