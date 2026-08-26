Milioni stižu na Marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi novca ako se plasira u Ligu Evrope

CRVENA zvezda će masno zaraditi ako odbrani prednost od 3:0 iz Beograda protiv Viktorije u Češkoj.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, crveno-beli će danas put Plzenja, gde ih sutra od 19 sati čeka overa karte za ligašku fazu drugog po snazi UEFA takmičenja, koja u startu donosi 4,31 milion evra. Toliko iznosi bonus za plasman, ali to nije jedina zarada kojoj mogu da se nadaju u Ljutice Bogdana.

Dodatni garantovan prihod stiže za rejting na osnovu desetogodišnjeg učinka, a kasnije i od učinka na terenu. Doduše, nadu u zaradu ne gube ni u Viktoriji. A za razliku od Lige šampiona, za koju su san oteli Izraelci, u Ligi Evrope su mnogo manje naknade - 450.000 evra za pobedu i 150.000 za remi.

Naposletku, prvak Srbije može da se nada dodatnim premijama za plasman na tabeli ligaške faze, kao i za eventualni prolazak u nokaut-rundu. Tako da će na Marakani brzo zaboraviti eliminaciji od Hapoel Ber Ševe, ako se napravi dobar rezultat u Ligi Evrope.