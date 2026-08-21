"NEKI IGRAČI ĆE ZAVRŠITI SA REPREZENTACIJOM"! Dušan Alimpijević zaledio celu Srbiju

Reprezentacija Srbije je u u Beogradskoj areni pobedili Francuze sa 90:87, a selektor Dušan Alimpijević je posle meča govorio o raznim temamam.

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- Moram da čestitam Savezu na ove dve utakmice sa Francuskom. Mislim da veći sportski spektakl nismo mogli da dobijemo, dve odlične reprezentacije sa dve vodeće NBA zvezde. U Beogradu. Srbija je imala priliku da vidi dva najveća superstara NBA lige. Odličan potez Saveza - rekao je Alimpijevič i dodao:

- Prezadovoljan sam utakmicom. Ne uopšte rezultatom, već zbog toga što smo videli minuse na kojima treba da radimo. Tome nam je poslužila ova utakmica, da se spremimo za Island. Francuzi su po meni, uz Tursku, verovatno najpotentnija selekcija u Evropi. Imali smo malo vremena da se spremimo i mislim da smo dobro izgledali na terenu. Iz prozora u prozor menjamo sastave, a to se sve manje primećuje - istakao je selektor.

Usledilo je pitanje da li Srbija ima kvalitetne igrače na poziciji plejmejkera, nakon čega je usledio odgovor koji je zabrinuo naciju.

- Ako se plasiramo na Mundobasket, da li smo mi spremni kao nacija, država, sportska javnost, na smenu generacija? To je uvek bolno, svi će reći "jesmo spremni", ali znamo kako će biti ako rezultati krenu loše. U mlađim kategorijama imamo "bol-hendlera"... Očekuje nas smena generacija, već sada znamo da će neki igrači prekinuti reprezentativne karijere. Ima dece, ima talenta - rekao je Alimpijević.

Potom je prokomentarisao igru Nikole Đurišića, koji dugo nije igrao.

- Što se tiče Nikole Đurišića, svi mladi momci su nam važni. To su ljudi koji su budućnost, moraju da dobijaju šansu. Ali opet imam kontrapitanje, kako ste zadovoljni starijim igračem Nemanjom Dangubićem koji je agresivnošću promenio ritam i pogodio trojku. Imaju mladi igrači od koga da uče - objasnio je Alimpijević i na kraju rekao da je, uprkos greškama, zadovoljan kako je ekipa izgledala.

- Zaustavili smo Viktora, postigao je samo 10 poena. Pokazali smo dobro trčanje iz odbrane, agresivnost bekova kroz blokade, sve sam to tražio. Bilo je dosta grešaka koje su sastavni deo košarke, ali to nam je vrlo dragoceno. Bilo bi loše da se ovo desi protiv Islanda - zaključio je selektor Srbije.