KO JE OVO OČEKIVAO?! Miljenik "grobara" Jovan Milošević ima novi klub

Srpski fudbaler Jovan Milošević potpisao je za Bragu, saopštio je danas portugalski klub.

Foto: M.Vukadinović

Kako je saopšteno, doskorašnji član Štutgarta je sa čelnicima Brage potpisao ugovor do juna 2031. godine.

Milošević (21) je po navodima nemačkih medija plaćen Štutgartu osam miliona evra. Srbin nije dobio pravu priliku u Štutgartu, prethodnu polusezonu je proveo na pozajmici u Verderu, a pre toga je godinu dana nosio dres Partizana za koji je dao 19 golova u 30 takmičarskih utakmica.

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