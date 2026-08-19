Fudbal

KO JE OVO OČEKIVAO?! Miljenik "grobara" Jovan Milošević ima novi klub

Танјуг

19. 08. 2026. u 19:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski fudbaler Jovan Milošević potpisao je za Bragu, saopštio je danas portugalski klub.

КО ЈЕ ОВО ОЧЕКИВАО?! Миљеник гробара Јован Милошевић има нови клуб

Foto: M.Vukadinović

Kako je saopšteno, doskorašnji član Štutgarta je sa čelnicima Brage potpisao ugovor do juna 2031. godine. 

Milošević (21) je po navodima nemačkih medija plaćen Štutgartu osam miliona evra. Srbin nije dobio pravu priliku u Štutgartu, prethodnu polusezonu je proveo na pozajmici u Verderu, a pre toga je godinu dana nosio dres Partizana za koji je dao 19 golova u 30 takmičarskih utakmica.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 5

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica