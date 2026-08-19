KO JE OVO OČEKIVAO?! Miljenik "grobara" Jovan Milošević ima novi klub
Srpski fudbaler Jovan Milošević potpisao je za Bragu, saopštio je danas portugalski klub.
Kako je saopšteno, doskorašnji član Štutgarta je sa čelnicima Brage potpisao ugovor do juna 2031. godine.
Milošević (21) je po navodima nemačkih medija plaćen Štutgartu osam miliona evra. Srbin nije dobio pravu priliku u Štutgartu, prethodnu polusezonu je proveo na pozajmici u Verderu, a pre toga je godinu dana nosio dres Partizana za koji je dao 19 golova u 30 takmičarskih utakmica.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PROMENE U ZVEZDI: Rijera precrtao jednog i licencirao dvojicu otpisanih igrača za Plzenj
19. 08. 2026. u 14:38
KOŠARKAŠKI ZEMLjOTRES! Luka Dončić odlazi iz Lejkersa
19. 08. 2026. u 13:32
SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! Hrvat potpisuje za Barselonu u nikad viđenom transferu
19. 08. 2026. u 12:36
ZVEZDA SE OGLASILA VAŽNIM SAOPŠTENjEM PRED MEČ SA PLZENjOM: Evo šta su sa Marakane poručili navijačima
19. 08. 2026. u 12:14 >> 12:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)