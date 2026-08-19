NEBESKI VATROGASAC SLETEO U NIŠ: Ruski Il-76P za gašenje šumskih požara doleteo po Putinovom nalogu

RUSKI avion za gašenje požara „iljušin 76“ sleteo je u 20.20 sati na niški aerodrom "Konstantin Veliki", kako bi pomogao u gašenju požara u Srbiji.

Foto: printskrin TV Niš

-Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Il-76 sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije poslat je u Republiku Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je ranije danas pres-služba Ministarstva za Sputnjik.

VODENI BOMBARDER

Iljušin Il-76P (ili Il-76TDP) je specijalizovana vatrogasna verzija čuvenog ruskog teškog transportnog aviona. Ovaj nebeski vatrogasac nosi u unutrušnjosti rezervoare za vodu ili protivpožarni rastvor kapaciteta do 42 tone (ili 42.000 litara) vode, koju može brzo da izbaci na velike šumske požare.

sputnikportal.rs

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