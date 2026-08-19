NEBESKI VATROGASAC SLETEO U NIŠ: Ruski Il-76P za gašenje šumskih požara doleteo po Putinovom nalogu
RUSKI avion za gašenje požara „iljušin 76“ sleteo je u 20.20 sati na niški aerodrom "Konstantin Veliki", kako bi pomogao u gašenju požara u Srbiji.
-Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Il-76 sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije poslat je u Republiku Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je ranije danas pres-služba Ministarstva za Sputnjik.
VODENI BOMBARDER
Iljušin Il-76P (ili Il-76TDP) je specijalizovana vatrogasna verzija čuvenog ruskog teškog transportnog aviona. Ovaj nebeski vatrogasac nosi u unutrušnjosti rezervoare za vodu ili protivpožarni rastvor kapaciteta do 42 tone (ili 42.000 litara) vode, koju može brzo da izbaci na velike šumske požare.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
BUKNUO NOVI POŽAR U SRBIJI: Vatra na obroncima Troglava zahvatila oko dva hektara šume
19. 08. 2026. u 19:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)