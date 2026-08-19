SEVERNI TOK PONOVO TRESE NEMAČKU Liderka desničarske stranke prozvala vlast: Gasovod dignut u vazduh, a vlada ćuti

PREDSEDNICA opozicione desne stranke Alternativa za Nemačku Alis Vajdel optužila je nemačke vlasti za nečinjenje nakon eksplozija na gasovodima „Severni tok“.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Generalno tužilaštvo Nemačke saopštilo je danas da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama na gasovodima „Severni tok“ — državljanin Ukrajine Vladimir Z. Nakon izručenja iz Hrvatske, on će biti izveden pred Savezni vrhovni sud Nemačke.

- Drugi državljanin Ukrajine uhapšen je zbog sumnje da je umešan u podrivanje gasovoda ’Severni tok’. Teroristički akt protiv naše energetske infrastrukture konačno mora biti istražen, a krivci moraju odgovarati! Šta radi nemačka vlada? Ništa! - napisala je Vajdel na društvenoj mreži Iks.

Ein zweiter Ukrainer ist als mutmaßlicher Täter der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines festgenommen worden. Der terroristische Anschlag auf unsere Energieinfrastruktur muss endlich aufgeklärt und Konsequenzen haben! Was tut die Bundesregierung? Nichts!https://t.co/tswaePwJVf — Alice Weidel (@Alice_Weidel) August 19, 2026

Eksplozije na dva ruska izvozna gasovoda ka Evropi — „Severnom toku jedan“ i „Severnom toku dva“ — dogodile su se 26. septembra 2022. godine.

Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost ciljane sabotaže.

Operator „Severnog toka“ Nord strim AG saopštio je da su oštećenja na gasovodima bez presedana i da nije moguće proceniti rokove za popravku. Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak zbog akta međunarodnog terorizma.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja