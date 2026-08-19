SEVERNI TOK PONOVO TRESE NEMAČKU Liderka desničarske stranke prozvala vlast: Gasovod dignut u vazduh, a vlada ćuti
PREDSEDNICA opozicione desne stranke Alternativa za Nemačku Alis Vajdel optužila je nemačke vlasti za nečinjenje nakon eksplozija na gasovodima „Severni tok“.
Generalno tužilaštvo Nemačke saopštilo je danas da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama na gasovodima „Severni tok“ — državljanin Ukrajine Vladimir Z. Nakon izručenja iz Hrvatske, on će biti izveden pred Savezni vrhovni sud Nemačke.
- Drugi državljanin Ukrajine uhapšen je zbog sumnje da je umešan u podrivanje gasovoda ’Severni tok’. Teroristički akt protiv naše energetske infrastrukture konačno mora biti istražen, a krivci moraju odgovarati! Šta radi nemačka vlada? Ništa! - napisala je Vajdel na društvenoj mreži Iks.
Eksplozije na dva ruska izvozna gasovoda ka Evropi — „Severnom toku jedan“ i „Severnom toku dva“ — dogodile su se 26. septembra 2022. godine.
Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost ciljane sabotaže.
Operator „Severnog toka“ Nord strim AG saopštio je da su oštećenja na gasovodima bez presedana i da nije moguće proceniti rokove za popravku. Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak zbog akta međunarodnog terorizma.
(Politika onlajn)
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