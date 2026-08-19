MUKE ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Kendrik Nan morao hitno na operaciju, odsustvovaće i u Evroligi
Košarkaš Panatinaikosa, Kendrik Nan, morao je hitno na operaciju kolena.
Amerikanac je doživeo povredu meniskusa tokom privatnih treninga u Sjedinjenim Američkim Državama i u sredu, 19. avgusta, morao je da se podvrne operaciji.
Kendrik Nan će se vratiti na treninge za nekih šest do osam nedelja, kako javlja grčki portal SDNA, što znači da će propustiti nekoliko uvodnih kola u Evroligi.
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