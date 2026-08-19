Košarka

MUKE ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Kendrik Nan morao hitno na operaciju, odsustvovaće i u Evroligi

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 18:38

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Košarkaš Panatinaikosa, Kendrik Nan, morao je hitno na operaciju kolena.

МУКЕ ЗА ЖЕЉКА ОБРАДОВИЋА! Кендрик Нан морао хитно на операцију, одсуствоваће и у Евролиги

FOTO: Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia

Amerikanac je doživeo povredu meniskusa tokom privatnih treninga u Sjedinjenim Američkim Državama i u sredu, 19. avgusta, morao je da se podvrne operaciji.

Kendrik Nan će se vratiti na treninge za nekih šest do osam nedelja, kako javlja grčki portal SDNA, što znači da će propustiti nekoliko uvodnih kola u Evroligi.

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