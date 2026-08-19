Fudbal

STIŽE TROSTRUKI ŠAMPION EVROPE: Barselona dovodi ubojitog napadača od 85 miliona evra

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 08. 2026. u 20:52

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Mogla bi Barselona uskoro da izgleda sasvim drugačije u napadu.

СТИЖЕ ТРОСТРУКИ ШАМПИОН ЕВРОПЕ: Барселона доводи убојитог нападача од 85 милиона евра

FOTO: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Potragu su Španci usmerili ka Italiji. Lautaro Martinez postao je glavna tema nakon što su "los kulosima" propali pregovori sa Hulijanom Alvarezom. 

Prema novim informacijama, Barselona je već pokrenula korake za realizaciju transfera.

Prema informacijama Herarda Morena, klub otvorio pregovore kako bi pokušao da dovede Lautara Martineza, koji je postao prioritetni cilj.

Martinez je procenjen na 85 miliona evra

Moreno takođe navodi da se sportski direktor Barselone Deko proteklih dana u Madridu sastao s Lautarovim agentom Alehandrom Kamanom. 

Premda se očekuju zahtevni pregovori s Interom, u Barseloni veruju da je igrač otvoren za transfer u poslednjim nedeljama prelaznog roka. Navodno je krug ljudi oko argentinskog napadača signalizirao spremnost za prelazak u Barselonu.

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