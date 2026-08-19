BUNT U FIFA! Infantino ostao bez podrške jednog od osam potpredsednika: „kap koja je prelila čašu“
Jedan od osam potpredsednika Svetske fudbalske federacije (FIFA) Šandor Čanji javno je povukao podršku predsedniku FIFA Đaniju Infantinu koji će u martu sledeće godine na izborima pokušati da obezbedi novi mandat na čelu svetskog fudbala.
- Izgubili ste poverenje koje sam prethodno imao u Vas. Moje uverenje da ste sposobni da nastavite da uspešno vodite FIFA u skladu sa zajedničkim vrednostima koje su pre bile temelj naše saradnje ozbiljno je narušeno - navodi Čanji u pismu Infantinu, u koje su uvid imale agencije AFP i Rojters.
Mađarski bankar je posebno kritikovao način na koji je Infantino planirao da izdvoji komercijalna prava Svetskog prvenstva u novu kompaniju i proda oko 20 odsto udela privatnim investitorima, čime je FIFA nameravala da zaradi oko 4,2 milijarde dolara.
Projekat je na kraju povučen posle velikog otpora svetske javnosti.
Čanji je rekao da je "kap koja je prelila čašu" otkaz koji je u ponedeljak dobio izvršni direktor FIFA Kevin Lamur, samo nekoliko dana pošto je javno kritikovao Infantinov projekat i tvrdio da su zaposleni u FIFA bili obmanuti oko načina na koji je pripreman.
- Kap koja je prelila čašu bilo je neočekivano otpuštanje Kevina Lamura. Način na koji je Lamur smenjen pokazuje ozbiljne nedostatke u profesionalnoj proceni, etičkim standardima i vođstvu -- zaključuje Čanji.
Infantino (56) je na čelu FIFA od 2016. godine, a iako je do pre samo nekoliko nedelja delovalo da će lako dobiti podršku, stvari su se potpuno preokrenule.
Evropska fudbalska unija (UEFA), Azijska fudbalska konfederacija (AFC) i zona KONKAKAF (osim Meksika) su javno povukle podršku Infantinu.
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