Svet

U REDU ZA BEBE: Jedno od 22 dece rađa se putem medicinsko potpomognute reprodukcije

Milica Ostojić

19. 08. 2026. u 21:00

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U ITALIJI se broj dece rođene zahvaljujući donacijama reproduktivnog materijala skoro utrostručio, sa 1.457 na 473.438 porođaja u 2016. godini, stiglo se na 4.326 od 379.890 porođaja u 2023. godini.

У РЕДУ ЗА БЕБЕ: Једно од 22 деце рађа се путем медицинско потпомогнуте репродукције

Foto: Deposit/ Kryzhov

 Jedno od 22 dece rođeno je potpomognutom reprodukcijom, navodi se u izveštaju Ministartva zdravlja. 

Međutim, broj donacija nije rastao istom brzinom. U 2016. godimi, reproduktivni materijali od italijanskih donatora činili su šest procenata doniranim jajnim ćelijama i 20 procenata onih sa doniranom spermom. Preostalo se kupuje i uvozi iz stranih „banaka“.

Mnogi italijanski centri šalju spermu muškog partnera u španske klinike na oplodnju, a embrione zatim  uvoze.

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