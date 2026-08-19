U REDU ZA BEBE: Jedno od 22 dece rađa se putem medicinsko potpomognute reprodukcije

U ITALIJI se broj dece rođene zahvaljujući donacijama reproduktivnog materijala skoro utrostručio, sa 1.457 na 473.438 porođaja u 2016. godini, stiglo se na 4.326 od 379.890 porođaja u 2023. godini.

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Jedno od 22 dece rođeno je potpomognutom reprodukcijom, navodi se u izveštaju Ministartva zdravlja.

Međutim, broj donacija nije rastao istom brzinom. U 2016. godimi, reproduktivni materijali od italijanskih donatora činili su šest procenata doniranim jajnim ćelijama i 20 procenata onih sa doniranom spermom. Preostalo se kupuje i uvozi iz stranih „banaka“.

Mnogi italijanski centri šalju spermu muškog partnera u španske klinike na oplodnju, a embrione zatim uvoze.