"ONO ČEGA ĆU SE NAJVIŠE SEĆATI..." Čima Moneke o Nikoli Kaliniću

Košarkaš Crvene zvezde, Čima Moneke, imao je samo reči "hvale" za Nikolu Kalinića koji je nedavno objavio da je završio igračku karijeru.

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"Kao igrač, Kali daje sve od sebe. Radi sve što je potrebno i spreman je da se žrtvuje zarad dobrobiti čitavog tima. Često je bio neshvaćen… Istovremeno, niko ne sme da zaboravi da je imao veliki uticaj na kompletnu ekipu. To je bilo ogromno", rekao je Moneke za "Meridian sport".

Nigerijac posebno pamti razgovore sa Kalinićem koji nisu imali nikakve veze sa košarkom. Upravo taj deo njihove saradnje ostavio je snažan utisak na njega.

"Ono čega ću ga se najviše sećati iz igračkih dana Kalinića jesu naši duboki razgovori o životu, tokom ručka ili u svlačionici. To je nešto što ću uvek pamtiti".

Sada će njih dvojica dobiti priliku da nastave saradnju, ali u potpuno drugačijem odnosu. Kalinić će biti deo stručnog štaba, dok će Moneke ostati jedan od igrača na koje se računa na parketu.

Nigerijac nema dilemu kakav će Kalinić biti u novoj ulozi.

"Nemam dilemu da će biti uvek posvećen i spreman na komunikaciju, a ono što misli će reći iskreno i otvoreno, bez zadrške… Kao što je činio i kao igrač", zaključio je Zvezdin košarkaš za "Meridian sport".