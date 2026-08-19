OGLASIO SE IDOL ALBERTA RIJERE: "Evo šta sam mu rekao o Zvezdi, druži se sa Gvardiolom, Artetom, Luis Enrikeom..."

Ne krije Stanković da je Špancu predložio da mora da rizikuje

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Kada u četvrtak negde malo pre osam uveče Albert Rijera, novi trener Crvene zvezde, izađe iz tunela podno severne tribine stadiona "Rajko Mitić" i zakorači na teren, scenografija i navijački kolorit biće mu dobro poznati. Ne zato što je kao igrač ili trener nekada gostovao u Beogradu, već zbog toga što je o svemu tome slušao u pričama Jovana Stanković (55), bivšeg levog krila crveno-belih i čoveka kojeg je Rijera nazvao idolom.

- Kada je igrao u omladincima, predložio sam direktoru da mu da šansu u prvom timu. To je i uradio i nije pogrešio. Posle toga sam ga predložio i mom menadžeru Zoranu Stojadinoviću koji ga je odveo u Bordo - objašnjava Stanković za "Novosti" pozadinu pomenute priče.

Pre nego što je prihvatio ponudu crveno-belih, Španac se konsultovao sa dugogodišnjim prijateljem.

- O istoriji me nije pitao, rekao sam mu da je to klub koji je zahtevan, da navijači vole napadački fudbal i čak ako se izgubi, a ako dobro igraš i napadaš, biće zadovoljni. Međutim, u zadnje vreme Zvezda je anemična, bez napada i mislim da ako to promeni, stvarno može da postane miljenik publike. Ja zaista na prethodnim utakmicama nisam video dobar fudbal - iskren je poznati Piroćanac, koji je pre odlaska u Majorku igrao za Crvenu zvezdu od 1992. do 1996. godine.

Obrazloženo je Rijeri iz prve ruke šta se od očekuje od Zvezde posle debakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

- Rekao sam mu da mora da promeni igru, napada, rizikuje. "Marakana" ne trpi loše partije. To nije od juče, već u čitavoj istoriji. Nije tu bilo previše priče, profesionalac je i igrao je za brojne velikane poput Liverpula. Razumem što se menja tim, i na kraju krajeva, igraju igrači, ne treneri - dotakao se nekadašnji igrač crveno-belih i nedavnih promena u igračkom kadru.

Danima kruže priče da bivši trener Celja, Olimpije i Ajntrahta "trenira strogoću" u svlačionici, zavodi red kao generali starog kova. Stanković ga ne pamti u toj "slici" .

- Ja ga ne znam kao takvog, bio je jako dobar dečko dok je bio u Majorki. Ali, znate kako, ušao je u taj posao i misli da je potrebno malo strogoće. Druži se sa Artetom, Gvardiolom, na Majorki je često u društvu i Luisa Enrikea. Postoje snimci kako i oni tako reaguju. Albert želi da u svlačionici bude po njegovom, da bude discipline, ali daleko je od diktatora. Ponekad se naljuti kao i svi mi, ali zna da vodi svlačionicu - jasan je Stanković.

Nema dilemu na pitanje: Može li Albert Rijera da bude pun pogodak Crvene zvezde?

- Naravno da može. Mlad je, ambiciozan, karakteran i uz malo sreće može da postane miljenik navijača. Ima jako kratak period za to, ovo što mu predstoji se ceni. Publika zna da su prvenstvo i Kup u džepu, ali, Evropa je bitna. Ako prođe Plzenj, svestan je da će ga navijači zavoleti - podvlači Stanković.

Rijera će debitovati na klupi Zvezde u najvažnijem meču sezone, protiv Plzenja.

- Došao je u jako nezgodnom trenutku i svestan je toga. Ovo je utakmica prekretnica za ovu sezonu. Mene su kritikovali kada sam rekao da Zvezdi nije mesto u Ligi Konferencije, kažu igra Čelsi. To su mladi koji kritikuju, ali u moje vreme Zvezda je stalno igrala Ligu šampiona. Navikli smo da igramo sa velikanima, a ne da se bojimo Plzenja - direktan je Jovan Stanković.