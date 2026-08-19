OGLASIO SE IDOL ALBERTA RIJERE: "Evo šta sam mu rekao o Zvezdi, druži se sa Gvardiolom, Artetom, Luis Enrikeom..."
Ne krije Stanković da je Špancu predložio da mora da rizikuje
Kada u četvrtak negde malo pre osam uveče Albert Rijera, novi trener Crvene zvezde, izađe iz tunela podno severne tribine stadiona "Rajko Mitić" i zakorači na teren, scenografija i navijački kolorit biće mu dobro poznati. Ne zato što je kao igrač ili trener nekada gostovao u Beogradu, već zbog toga što je o svemu tome slušao u pričama Jovana Stanković (55), bivšeg levog krila crveno-belih i čoveka kojeg je Rijera nazvao idolom.
- Kada je igrao u omladincima, predložio sam direktoru da mu da šansu u prvom timu. To je i uradio i nije pogrešio. Posle toga sam ga predložio i mom menadžeru Zoranu Stojadinoviću koji ga je odveo u Bordo - objašnjava Stanković za "Novosti" pozadinu pomenute priče.
Pre nego što je prihvatio ponudu crveno-belih, Španac se konsultovao sa dugogodišnjim prijateljem.
- O istoriji me nije pitao, rekao sam mu da je to klub koji je zahtevan, da navijači vole napadački fudbal i čak ako se izgubi, a ako dobro igraš i napadaš, biće zadovoljni. Međutim, u zadnje vreme Zvezda je anemična, bez napada i mislim da ako to promeni, stvarno može da postane miljenik publike. Ja zaista na prethodnim utakmicama nisam video dobar fudbal - iskren je poznati Piroćanac, koji je pre odlaska u Majorku igrao za Crvenu zvezdu od 1992. do 1996. godine.
Obrazloženo je Rijeri iz prve ruke šta se od očekuje od Zvezde posle debakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
- Rekao sam mu da mora da promeni igru, napada, rizikuje. "Marakana" ne trpi loše partije. To nije od juče, već u čitavoj istoriji. Nije tu bilo previše priče, profesionalac je i igrao je za brojne velikane poput Liverpula. Razumem što se menja tim, i na kraju krajeva, igraju igrači, ne treneri - dotakao se nekadašnji igrač crveno-belih i nedavnih promena u igračkom kadru.
Danima kruže priče da bivši trener Celja, Olimpije i Ajntrahta "trenira strogoću" u svlačionici, zavodi red kao generali starog kova. Stanković ga ne pamti u toj "slici" .
- Ja ga ne znam kao takvog, bio je jako dobar dečko dok je bio u Majorki. Ali, znate kako, ušao je u taj posao i misli da je potrebno malo strogoće. Druži se sa Artetom, Gvardiolom, na Majorki je često u društvu i Luisa Enrikea. Postoje snimci kako i oni tako reaguju. Albert želi da u svlačionici bude po njegovom, da bude discipline, ali daleko je od diktatora. Ponekad se naljuti kao i svi mi, ali zna da vodi svlačionicu - jasan je Stanković.
Nema dilemu na pitanje: Može li Albert Rijera da bude pun pogodak Crvene zvezde?
- Naravno da može. Mlad je, ambiciozan, karakteran i uz malo sreće može da postane miljenik navijača. Ima jako kratak period za to, ovo što mu predstoji se ceni. Publika zna da su prvenstvo i Kup u džepu, ali, Evropa je bitna. Ako prođe Plzenj, svestan je da će ga navijači zavoleti - podvlači Stanković.
Rijera će debitovati na klupi Zvezde u najvažnijem meču sezone, protiv Plzenja.
- Došao je u jako nezgodnom trenutku i svestan je toga. Ovo je utakmica prekretnica za ovu sezonu. Mene su kritikovali kada sam rekao da Zvezdi nije mesto u Ligi Konferencije, kažu igra Čelsi. To su mladi koji kritikuju, ali u moje vreme Zvezda je stalno igrala Ligu šampiona. Navikli smo da igramo sa velikanima, a ne da se bojimo Plzenja - direktan je Jovan Stanković.
Preporučujemo
SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
19. 08. 2026. u 08:33
GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
19. 08. 2026. u 08:10
TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo
19. 08. 2026. u 06:07 >> 08:07
ŠTA MU BI? Luka Modrić zabio nož u leđa Hrvatima
19. 08. 2026. u 07:35 >> 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)