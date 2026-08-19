"CRNO-BELI SU DINAMIČNA EKIPA, OVO NAM JE NAJVAŽNIJA UTAKMICA..." Trener Hetafea pred meč sa Partizanom u Španiji

Fudbaleri Hetafea u četvrtak od 21.00 dočekaće Partizan u okviru poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Trener domaće ekipe, Hoze Bordalas, izneo je očekivanja pred ovaj važan meč za obe ekipe.

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„Utakmica protiv Alavesa je potpuno iza nas. Analizirali smo je, korigovali greške i sada smo usmereni isključivo na dvomeč protiv Partizana, što je za nas od vitalnog značaja. Njih vidim kao ekipu u dobroj formi, veoma entuzijastičnu, izuzetno motivisanu. Biće to težak dvomeč, kao što i mora biti, pošto su oni već prošli nekoliko kvalifikacionih kola. I oni su neverovatno uzbuđeni zbog svega, ovo je i njima velika prilika. Partizan je veoma dinamična ekipa, direktan tim, ekipa koja je već pokazala jako dobru formu u kvalifikacijama i zato će ovo biti složen meč. Ali, veoma smo uzbuđeni, to smo mogli da vidimo juče na druženju sa našim navijačima, koji treba da znaju da će ekipa dati apsolutno sve da prođe ovu kvalifikacionu rundu“, pričao je Bordalas.

Za Hetafe ovo je istorijska šansa da se posle šest godina nađe u ligaškoj fazi nekog evropskog kupa.

„Ovo je sjajna prilika, daje nam ogroman elan. Nemamo vremena za gubljenje, naš cilj u ovim kvalifikacijama mora da bude najviši mogući. Jutros sam rekao igračima da ova prilika ne dolazi svake godine. Za klub kao što je Hetafe prošlo je dosta godina od poslednje Lige Evrope. Dakle, ovo je velika prilika za sve nas kao profesionalce, to je ono za čim čeznemo, čemu težimo i radimo svakog dana da bismo imali ovu sjajnu priliku. Moramo da je iskoristimo“.

Što se crno-belih tiče, nemaju najbolju sezonu u šampionatu i trenutno se nalaze u zoni ispadanja - daleko od vrha tabele na koji su u neku ruku navikli...

"Nismo gledali njihove mečeve iz domaće lige, tu možemo da izvučemo neke detalje, ali smo fokusirani na njihove partije iz Lige konferencije i tamo igraju dobro. Moramo da gajimo najveće poštovanje prema njima i moramo da odigramo na našem najvišem nivou, baš kao što će i oni, u to nemam sumnju. I ne smemo da se opustimo ni na sekundu. Verujemo da uz podršku navijača možemo da odigramo sjajnu utakmicu i da obezbedimo pobedu u dvomeču, što neće biti lako".

Pomenuo je Bordalas i Stefana Mitrovića, sa kojim je sarađivao u Hetafeu.

"Gajim posebnu naklonost prema njemu, njegovi bivši saigrači takođe, kao i svi u klubu, zato što je fantastičan momak, sjajan profesionalac, izvanredan saigrač. Mnogo ga volimo i ponovni susret s njim biće nešto posebno".

Istakao je kako su "sve karte na stolu", te da ništa nije nemoguće.

"U ovom takmičenju ako niste na najvišem nivou, može da vam se desi iznenađeje. Bilo koji tim može da vas pobedi, pod bilo kojim okolnostima, ako ne pružite sto odsto u svakom meču".

I za kraj...

"Ovo je najvažnija utakmica, bez sumnje, pošto nema drugih šansi. Nećemo imati drugu priliku. Dakle, sav rad iz prošle sezone je na kocki u ovoj kvalifikacionoj rundi i u obavezi smo da pružimo maksimum, da budemo veoma, veoma fokusirani, uz najveće poštovanje prema protivniku, ali uz najveću ambiciju", naglasio je Hoze Bordalas.