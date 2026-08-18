UŠAO U SVLAČIONICU SA TORBOM PUNOM NOVCA: Albanac izazvao delirijum zbog onoga što je obećao igračima
Letele su novčanice po podu
Fudbalski klub Dinamo iz Tirane plasirao se u plej-of Lige konferencija nakon što je sa ukupnih 4:1 eliminisao letonsku Audu, ali je pravi šou nastao tek nakon utakmice u svlačionici, gde je predsednik kluba Ardian Bardhi priredio nesvakidašnju scenu.
Ekskluzivni snimci koje je objavio albanski "Top Channel" prikazuju predsednika Bardhija kako ulazi među igrače noseći torbu punu gotovine. Bardhi je odlučio da odmah na licu mesta nagradi ekipu za prolaz u narednu rundu, a na snimcima se vidi kako novčanice lete po svlačionici dok fudbaleri euforično slave uz pesmu i ovacije prvom čoveku kluba.
Međutim, to je bio samo početak. Bardhi je pred čitavim timom objavio da ulog drastično raste: ukoliko Dinamo uspe da eliminiše narednog protivnika i plasira se u grupnu fazu Lige konferencija, igrači će podeliti bonus od čak 500.000 evra.
Pred ekipom iz Tirane sada je najteži ispit u dosadašnjem delu kvalifikacija. Za ulazak u istoriju moraće da savladaju kiparski Pafos, ekipu koja je u prethodnom kolu eliminisala splitski Hajduk i pokazala da poseduje ozbiljan kvalitet.
Prva utakmica igra se ovog četvrtka u Albaniji, dok je revanš na Kipru sedam dana kasnije.
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