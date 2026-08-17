Fudbal

NOVOSAĐANIMA NE POMAŽE NI IGRAČ VIŠE! Jamajkanac vodio Pazarce do velikog trijumfa!

Новости онлине/С.С.

17. 08. 2026. u 21:59

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Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Vojvodinu rezultatom 2:0 (1:0) u poslednjem meču petog kola Superlige Srbije.

НОВОСАЂАНИМА НЕ ПОМАЖЕ НИ ИГРАЧ ВИШЕ! Јамајканац водио Пазарце до великог тријумфа!

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Junak drugog trijumfa u sezoni za četu Strahinja Pandurovića bio je Kahim Dikson!

Jamajkanac je postigao prvi gol i bio asistent kod drugog u samom finišu meča, čime je izrastao u heroja pobede Novog Pazara.

Najpre je doneo vođstvo Pazarcima u 18. minutu, kada je grešku i pad Sukačeva iskoristio Dauda, prošao po boku i po zemlji centrirao na peterac neometanom Diksonu, koji je rutinski pogodio za 1:0.

Krenula je Vojvodina agresivnije posle toga, međutim, neiskorišćene šanse uticale su da Novi Pazar na poluvreme ode sa golom prednosti.

Foto: Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

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Uzbuđenja su viđena i u nastavku, pa je od samog starta drugog dela, domaćin ostao brojčano slabiji. Naime, u 54. minutu Skima Togbe je visoko podigao nogu i kopačkom udario Aleksu Vukanovića, pa mu je Stefan Jeknić pokazao direktan crveni karton i put u svlačionicu.

Već u narednom napadu, šutem iz daljine Đorđe Crnomarković je pokušao projektilom sa distance da iznenadi golmana Pazaraca, koji je dobro reagovao. 

U 65. minutu rezervista Mulahusejinović je mogao dvaput da se proslavi u istom napadu Vojvodine. Najpre je bio izblokiran od strane Ahmeda Hadžimujovića, da bi mu se lopta vratila, ali je napadač gostiju pogodio prečku!

Sve dileme rešio je Fejsal Vulić u 80. minutu, koji je na prodor i asistenciju strelca prvog gola Diksona, bio precizan za 2:0 i znak da slavlje Novog Pazara može da počne. 

SUPERLIGA SRBIJE, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

IMT - Radnički Niš 0:0

Partizan - Radnički 1923 0:1 (0:1)
/Sremčević 45/

Zemun - Mladost Lučani 0:1 (0:1)

/Tasovski 9/

Ponedeljak

Novi Pazar - Vojvodina 2:0 (1:0)

/Dikson 18, Mulić 80./

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

Standings provided by Sofascore

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