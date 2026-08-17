NOVOSAĐANIMA NE POMAŽE NI IGRAČ VIŠE! Jamajkanac vodio Pazarce do velikog trijumfa!
Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Vojvodinu rezultatom 2:0 (1:0) u poslednjem meču petog kola Superlige Srbije.
Junak drugog trijumfa u sezoni za četu Strahinja Pandurovića bio je Kahim Dikson!
Jamajkanac je postigao prvi gol i bio asistent kod drugog u samom finišu meča, čime je izrastao u heroja pobede Novog Pazara.
Najpre je doneo vođstvo Pazarcima u 18. minutu, kada je grešku i pad Sukačeva iskoristio Dauda, prošao po boku i po zemlji centrirao na peterac neometanom Diksonu, koji je rutinski pogodio za 1:0.
Krenula je Vojvodina agresivnije posle toga, međutim, neiskorišćene šanse uticale su da Novi Pazar na poluvreme ode sa golom prednosti.
Uzbuđenja su viđena i u nastavku, pa je od samog starta drugog dela, domaćin ostao brojčano slabiji. Naime, u 54. minutu Skima Togbe je visoko podigao nogu i kopačkom udario Aleksu Vukanovića, pa mu je Stefan Jeknić pokazao direktan crveni karton i put u svlačionicu.
Već u narednom napadu, šutem iz daljine Đorđe Crnomarković je pokušao projektilom sa distance da iznenadi golmana Pazaraca, koji je dobro reagovao.
U 65. minutu rezervista Mulahusejinović je mogao dvaput da se proslavi u istom napadu Vojvodine. Najpre je bio izblokiran od strane Ahmeda Hadžimujovića, da bi mu se lopta vratila, ali je napadač gostiju pogodio prečku!
Sve dileme rešio je Fejsal Vulić u 80. minutu, koji je na prodor i asistenciju strelca prvog gola Diksona, bio precizan za 2:0 i znak da slavlje Novog Pazara može da počne.
SUPERLIGA SRBIJE, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
Čukarički - OFK Beograd 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Nedelja
IMT - Radnički Niš 0:0
Partizan - Radnički 1923 0:1 (0:1)
/Sremčević 45/
Zemun - Mladost Lučani 0:1 (0:1)
Ponedeljak
Novi Pazar - Vojvodina 2:0 (1:0)
/Dikson 18, Mulić 80./
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
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