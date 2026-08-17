VUČIĆ OBEĆAO I ISPUNIO: Batrovci dobili novi put (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom majske posete Sremskom okrugu i Batrovcima najavio kompletnu rekonstrukciju puta Batrovci–Vašica, a radovi su u međuvremenu završeni i nova saobraćajnica je puštena u upotrebu.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Vučić je prilikom posete Batrovcima najavio da će put, dug više od osam kilometara, biti u potpunosti uređen, kao i da će mašine na teren izaći u roku od nekoliko dana.

Obećanje je sada ispunjeno – deonica je asfaltirana, a meštani već koriste obnovljeni put.

Tokom tadašnje posete Vučić je najavio i rekonstrukciju puta Morović–Višnjićevo–Bosut, kao i radove na putu prema Jameni.

Predsednik je tada istakao da će država u lokalne puteve u okolini Šida uložiti devet miliona evra.