VUČIĆ OBEĆAO I ISPUNIO: Batrovci dobili novi put (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom majske posete Sremskom okrugu i Batrovcima najavio kompletnu rekonstrukciju puta Batrovci–Vašica, a radovi su u međuvremenu završeni i nova saobraćajnica je puštena u upotrebu.
Vučić je prilikom posete Batrovcima najavio da će put, dug više od osam kilometara, biti u potpunosti uređen, kao i da će mašine na teren izaći u roku od nekoliko dana.
Obećanje je sada ispunjeno – deonica je asfaltirana, a meštani već koriste obnovljeni put.
Tokom tadašnje posete Vučić je najavio i rekonstrukciju puta Morović–Višnjićevo–Bosut, kao i radove na putu prema Jameni.
Predsednik je tada istakao da će država u lokalne puteve u okolini Šida uložiti devet miliona evra.
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