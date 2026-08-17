JOŠ JEDAN MLADI PEVAČ BEZ STRAHA STAO UZ VUČIĆA: LJuba Perućica jednim stihom zapalio društvene mreže
Posle Katarine Grujić, podrška predsedniku stigla je od još jednog poznatog lica sa domaće estrade
Nakon što je pevačica Katarina Grujić javno pružila podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, isto je učinio i njen kolega Ljuba Perućica.
Mladi pevač privukao je pažnju snimkom na kojem peva poznatu pesmu „Marširala kralja Petra garda“, ali je tom prilikom promenio deo teksta i otpevao „Vučićeva garda“, čime je na svoj način iskazao podršku predsedniku Srbije.
Perućicin potez ubrzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a ispod snimka nizali su se komentari korisnika koji su podržali njegov gest.
Pojedini su pevača nazivali „rodoljubom“ i „legendom“, dok su drugi isticali da smatraju dobrim to što mladi i uspešni ljudi javno i bez straha iznose svoje stavove i pružaju podršku onima za koje veruju da rade u interesu Srbije.
Perućica je tako, nakon Katarine Grujić, postao još jedno poznato ime sa domaće estrade koje je javno iskazalo podršku Aleksandru Vučiću.
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