JOŠ JEDAN MLADI PEVAČ BEZ STRAHA STAO UZ VUČIĆA: LJuba Perućica jednim stihom zapalio društvene mreže

Posle Katarine Grujić, podrška predsedniku stigla je od još jednog poznatog lica sa domaće estrade

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Nakon što je pevačica Katarina Grujić javno pružila podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, isto je učinio i njen kolega Ljuba Perućica.

Mladi pevač privukao je pažnju snimkom na kojem peva poznatu pesmu „Marširala kralja Petra garda“, ali je tom prilikom promenio deo teksta i otpevao „Vučićeva garda“, čime je na svoj način iskazao podršku predsedniku Srbije.

Perućicin potez ubrzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a ispod snimka nizali su se komentari korisnika koji su podržali njegov gest.

Pojedini su pevača nazivali „rodoljubom“ i „legendom“, dok su drugi isticali da smatraju dobrim to što mladi i uspešni ljudi javno i bez straha iznose svoje stavove i pružaju podršku onima za koje veruju da rade u interesu Srbije.

Perućica je tako, nakon Katarine Grujić, postao još jedno poznato ime sa domaće estrade koje je javno iskazalo podršku Aleksandru Vučiću.