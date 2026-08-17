Politika

JOŠ JEDAN MLADI PEVAČ BEZ STRAHA STAO UZ VUČIĆA: LJuba Perućica jednim stihom zapalio društvene mreže

24sedam

17. 08. 2026. u 22:27

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Posle Katarine Grujić, podrška predsedniku stigla je od još jednog poznatog lica sa domaće estrade

ЈОШ ЈЕДАН МЛАДИ ПЕВАЧ БЕЗ СТРАХА СТАО УЗ ВУЧИЋА: Љуба Перућица једним стихом запалио друштвене мреже

Foto: Novosti arhiva

Nakon što je pevačica Katarina Grujić javno pružila podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, isto je učinio i njen kolega Ljuba Perućica.

Mladi pevač privukao je pažnju snimkom na kojem peva poznatu pesmu „Marširala kralja Petra garda“, ali je tom prilikom promenio deo teksta i otpevao „Vučićeva garda“, čime je na svoj način iskazao podršku predsedniku Srbije.

Perućicin potez ubrzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a ispod snimka nizali su se komentari korisnika koji su podržali njegov gest.

Pojedini su pevača nazivali „rodoljubom“ i „legendom“, dok su drugi isticali da smatraju dobrim to što mladi i uspešni ljudi javno i bez straha iznose svoje stavove i pružaju podršku onima za koje veruju da rade u interesu Srbije.

Perućica je tako, nakon Katarine Grujić, postao još jedno poznato ime sa domaće estrade koje je javno iskazalo podršku Aleksandru Vučiću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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