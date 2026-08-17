"GROBARI" SU ODUŠEVLJENI! Partizan doveo igrača koga je želela i Zvezda!
U Humsku je stigao na jednogodišnju pozajmicu.
Nekoliko dana pred meč sezone protiv Hetafea, u plej-ofu Lige konferencija, Partizan je predstavio još jedno pojačanje.
Crno-beli dres obukao je ofanzivni vezista Sent Etjena Igor Miladinović (23), još jedno pojačanje "parnog valjka" u letnjem prelaznom roku. Nekadašnji vezista Čukaričkog je tokom vikenda prošao lekarske preglede, a danas parafirao ugovor o jednogodišnjoj pozajmici koja u sebi sadrži i otkupnu klauzulu sledećeg leta.
"Osećaj je fenomenalan. Od kada sam dobio ponudu nisam ni razmišljao o drugim opcijama. Sve sam uradio da bih došao u Partizan. Navijači od mene uvek mogu da očekuju 100 odsto na terenu. Nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar rezultat. Pozivam navijače da nastave da dolaze u velikom broju jer oni su nam veliki vetar u leđa i bez njih ništa ne možemo", rekao je Miladinović, koji će nositi dres sa brojem 10.
Kao što su slučajevi sa igračima poput Erika Kojzeka, Brazilca Žea, Milana Aleksića i Miladinović će među crno-bele na oročeno, jer obe strane smatraju da će im takav angažman biti od koristi.
Ujedno i Miladinović želi da "oživi karijeru", posle godine tavorenja i minuta na kašičicu u francuskom velikanu. Srbin je protekle sezone upisao 29 mečeva u prvenstvu i Kupu Francuske za Sent Etjen, ali to su uglavnom bile uloge bez značaja za ekipu.
Partizan je želeo da ga angažuje, igrač je bio voljan za povratak u domovinu, dok su Francuzi jedva dočekali da ga puste, iako su ga platili preko 3.000.000 i najpre potencirali da dođe do otkupa ugovora.
Ono što "grobare" najviše zanima, Miladinović će po svoj prilici biti registrovan i za Ligu konferencije, za mečeve plej-ofa protiv Hetafea. Time će se pojačati konkurencija na mestu ofanzivnog veznog, gde su Bogdan Kostić i Milan Vukotić, kome je, istina, nedavno promenjena pozicija.
Miladinović je karijeru počeo u mlađim kategorijama kruševačkog Napretka, potom je prešao u omladinsku školu Čukaričkog, na Banovom brdu je stasao kao igrač, potpisao prvi profesionalni ugovor i dospeo u žižu javnosti kao jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera Superlige u tom periodu.
Pokušala je tada da ga angažuje i Crvena zvezda, ali se Igor odlučio da ode u Evropu i potpiše za Sent Etjen, gde se nije proslavio.
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