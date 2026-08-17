BIVŠI TRENER ZVEZDE U PROBLEMU! Podneta prijava protiv Stankovića!

Prethodno je Dejan Stanković dao otkaz na Marakani, posle fijaska u kvalifikacijama za Ligu šampiona i ispadanja od Hapoel Ber Ševe.

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Ni u drugom mandatu kao trener Crvene zvezde, Dejan Stanković nije uspeo da odvede ekipu u Ligu šampiona.

Njegov tim eliminisan je od Izraelaca u dvomeču, dok je legendarni as na klupi srpskog prvaka utakmicu završio pre vremena, zbog crvenog kartona. Eliminacija iz kvalifikacija za najelitnije evropsko klupsko takmičenje, doprinela je da Stanković podnese ostavku, ali tu se njegove muke ne završavaju.

Prema saznanjima Sport kluba, protiv bivšeg šefa stručnog štaba šampiona Srbije stigla je prijava zbog ponašanja na meču sa Novim Pazarom.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako se navodi, Stanković se nesportski ponašao prema Vladu Glođoviću, delegatu utakmice Zvezde i Pazaraca, na teret mu se stavljaju uvrede izrečene upravo od strane Stankovića, te je Glođović sa njima otišao na adresu Zajednice klubova Super i Prve lige Srbije.

Sudije na kraju nisu isključile Dejana Stankovića, ali je u izveštaju navedeno sve i bilo je poprilično zamerki na ponašanje srpskog stručnjaka. Sada se čeka konačna odluka Disciplinske i etičke komisije FSS.

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